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۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۲۶

تمدید ۳ ماهه مهلت عدم اعمال محدودیت برای برخی صادرکنندگان

تمدید ۳ ماهه مهلت عدم اعمال محدودیت برای برخی صادرکنندگان

مهلت عدم اعمال محدودیت‌های تجاری برای صادرکنندگان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و صادرکنندگان کالا از محل ورود موقت، با هدف رفع مشکلات سیستمی و تعیین تکلیف تعهدات ارزی، سه ماه تمدید شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مصوبات چهل و هفتمین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات ابلاغ شد. بر اساس این مصوبات، مهلت عدم اعمال محدودیت‌های تجاری برای صادرکنندگان مناطق آزاد تجاری‌ - صنعتی و ویژه اقتصادی و همچنین صادرکنندگان کالا از محل ورود موقت از سرزمین اصلی به مناطق ویژه انرژی، به مدت سه ماه تمدید شده است.

این تمدید با هدف فراهم شدن امکان ثبت سیستمی اطلاعات صادرکنندگان مشمول و تعیین تکلیف تعهدات ارزی آن‌ها انجام شده است. دستگاه‌های ذی‌ربط و بانک مرکزی نیز موظف‌اند در مهلت تعیین‌شده، مشکلات سیستمی مرتبط را برطرف کنند.

تمدید ۳ ماهه مهلت عدم اعمال محدودیت برای برخی صادرکنندگان

کد مطلب 6991438
سمیه رسولی

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