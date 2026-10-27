تمدید ۳ ماهه مهلت عدم اعمال محدودیت برای برخی صادرکنندگان

به گزارش خبرنگار مهر، مصوبات چهل و هفتمین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات ابلاغ شد. بر اساس این مصوبات، مهلت عدم اعمال محدودیت‌های تجاری برای صادرکنندگان مناطق آزاد تجاری‌ - صنعتی و ویژه اقتصادی و همچنین صادرکنندگان کالا از محل ورود موقت از سرزمین اصلی به مناطق ویژه انرژی، به مدت سه ماه تمدید شده است.

این تمدید با هدف فراهم شدن امکان ثبت سیستمی اطلاعات صادرکنندگان مشمول و تعیین تکلیف تعهدات ارزی آن‌ها انجام شده است. دستگاه‌های ذی‌ربط و بانک مرکزی نیز موظف‌اند در مهلت تعیین‌شده، مشکلات سیستمی مرتبط را برطرف کنند.