به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، محمد مهدی اسماعیلی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به فعال شدن پایگاه اینترنتی رفاهی به نشانی www.refahi.ir برای ثبت شماره حساب متقاضیان جدید برای دریافت یارانهها از 20 اسفند بیان داشت: خانوادههای هستند که پس از اجرای یارانهها و یا قبل از آن سرپرست خانواده خود را از دست دادهاند اما موفق به ارائه اطلاعات خانوار خود در سامانه نشدهاند.
وی با بیان اینکه خانوارهایی که سرپرست خانواده خود را به علت مرگ و میر و طلاق از دست دادهاند، میتواند از 20 اسفند ماه، اطلاعات و شماره حساب سرپرست جدید خود را برای دریافت یارانه نقدی اعلام کنند، تاکید کرد: از زمانی که شماره حساب به نام سرپرست جدید افتتاح شود یارانههای نقدی از این پس به حساب آنها واریز میشود.
معاون سیاسی و امنیتی استانداری اصفهان ادامه داد: خانوارهای جدیدی که ازدواج کردهاند، و اطلاعات آنان در سامانه ثبت نشده، باید در 20 اسفند ماه با ورود به سایت رفاهی اطلاعات و شماره حساب سرپرست خانوار جدید را برای دریافت یارانهها ثبت کنند.
وی با بیان اینکه افرادی که در قبل پیش پدر و مادر بودهاند، یارانه مرحله قبل به پدر و مادر پرداخت شده، افزود: اگر این افراد ازدواج کردهاند باید ثبتنام جدید انجام داده و شماره حساب سرپرست خانوار جدید را به سامانه اعلام کنند.
اسماعیلی با اشاره به اینکه خانوارهای متقاضی دریافت یارانههای نقدی که به نفرات آنها اضافه شده و یا تغییراتی در اعضای خانواده داشتهاند و آمارشان ثبت نشده در 20 اسفند ماه میتوانند اصلاحات خانوارهای خود را در سامانه مورد به روز کنند، تاکید کرد: آنهایی که از ابتدا ثبتنام نکردهاند یارانه مرحله اول و دوم به حساب آنها واریز نخواهد شد و پس از درج اطلاعات کامل سرپرست خانوار، یارانههای نقدی ماههای بعدی به حسابشان پرداخت میشود.
وی تصریح کرد: براساس قانون، یارانههای نقدی باید به حساب سرپرست خانوار واریز شود اما از آنجا که در خانوارهای بدسرپرست ممکن است هزینههای پرداختی به دست اعضای خانواده نرسد به منظور رسیدگی به این امر کمیسیون ماده 10 در استانها تشکیل شده است.
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