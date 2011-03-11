شب خونین در شرق عربستان/ "انقلاب حنین" علیه آل سعود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، تظاهرات شب گذشته مردم عربستان در شهر قطیف و العوامیه (شرق عربستان) با دخالت پلیس به خشونت گرایید.

بر این اساس، مردم این دو شهر شیعه نشین که از مناطق مهم نفتی در عربستان محسوب می شوند شب گذشته در اعتراض به تداوم بازداشت زندانیان سیاسی و عدم ایجاد اصلاحات در ساختار سیاسی به خیابانها ریختند.

بنا بر اعلام منابع آگاه در قطیف، مردم معترض در حالی در شعارهای خود بر مسالمت آمیز بودن این تظاهرات تاکید می کردند که نیروهای امنیتی سعودی به صورت بی هدف به سوی مردم آتش گشودند. منابع خبری از کشته شدن و زخمی شدن دهها نفر از شهروندان قطیف در پی این تیراندازی خبر می دهند.

بر این اساس، تا کنون دو نفر در پی این تیراندازی کشته شده اند. اما به علت حصار امنیتی بیمارستان اصلی شهر قطیف که از شب گذشته توسط نیروهای امنیتی آل سعود آغاز شده است آمار دقیق کشته شدگان و مجروحین همچنان مشخص نیست.

گفته می شود نیروهای امنیتی پس از پایان تظاهرات به خانه های مردم در شهر قطیف حمله ور شده و در صدد بازداشت شرکت کنندگان در اعتراضات بوده اند.

این در حالی است که روز گذشته مردم عربستان در شهر مدینه و مکه نیز در تظاهراتی شرکت کرده و خواستار انجام اصلاحات سیاسی و آزادی زندانیان سیاسی شدند.

از سوی دیگر، مقامات اصلی ترتیب دهنده اعتراضات اخیر در عربستان نام "انقلاب حنین" (از جنگهای پیامبر اکرم پس از فتح مکه) نهاده اند که در روز جمعه خشم برای دومین هفته پیاپی تداوم خواهد یافت.

از سوی دیگر منابع آگاه اعلام کردند تظاهرات امروز (جمعه خشم ) در 17 شهر مختلف عربستان سعودی که جده و ریاض نیز شامل آن می شود، برگزار خواهد شد.