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۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۳۷

مرکز خدمات زیبایی غیرمجاز در نجف‌آباد پلمب شد

مرکز خدمات زیبایی غیرمجاز در نجف‌آباد پلمب شد

اصفهان- فرمانده انتظامی شهرستان نجف‌آباد از پلمب یک مرکز غیرمجاز خدمات زیبایی به علت انجام فعالیت‌های درمانی و پزشکی بدون حضور پزشک متخصص و مجوزهای قانونی خبر داد.

سرهنگ اکبر احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر برخورد قاطع با متخلفان حوزه سلامت و بهداشت عمومی، اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌های مردمی و اطلاعات واصله مبنی بر ارائه خدمات درمانی و زیبایی غیرمجاز در یک واحد صنفی بدون حضور پزشک و صلاحیت حرفه‌ای، بررسی ویژه این موضوع در دستور کار مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس پس از بررسی‌های میدانی و احراز صحت تخلفات، ضمن اخذ دستور قضائی به همراه کارشناسان شبکه بهداشت و درمان شهرستان به محل مورد نظر اعزام شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان نجف‌آباد تصریح کرد: در بازرسی تخصصی از این مرکز و محرز شدن تخلفات متعدد پزشکی از جمله دخالت مستقیم در امور تخصصی درمانی بدون پروانه معتبر، واحد مذکور با دستور مقام قضائی پلمب و پرونده متخلفان جهت رسیدگی و سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی ارسال شد.

سرهنگ احمدی با هشدار به شهروندان نسبت به خطرات جانی و جبران‌ناپذیر مراجعه به مراکز نامعتبر زیبایی، خاطرنشان کرد: سلامت و امنیت روانی مردم خط قرمز پلیس و دستگاه‌های نظارتی است؛ از عموم شهروندان تقاضا داریم در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک، غیرقانونی و بدون مجوز در واحدهای صنفی و اماکن عمومی، موضوع را بلافاصله از طریق سامانه فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش کنند تا برخورد بازدارنده با متخلفان صورت گیرد.

کد مطلب 6941102

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