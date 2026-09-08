کشف ۱۵۰۰ کیلوگرم ماهی قاچاق در سیریک

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید داود میرعالی در تشریح این خبر اظهار کرد: مرزبانان پایگاه دریابانی میناب با اقدام اطلاعاتی از خروج دو محموله ماهی قاچاق مطلع و اقدامات لازم برای دستگیری قاچاقچیان را آغاز کردند.

وی افزود: دریابانان با استفاده از منابع اطلاعاتی و اقدامات فنی، موفق شدند موقعیت خودروها را شناسایی و در یک اقدام ضربتی آن ها را توقیف کنند.

فرمانده پایگاه دریابانی میناب در خاتمه با اشاره به دستگیری دو متهم در این عملیات گفت: در بازرسی از خودروهای توقیفی هزار و ۵۰۰ کیلوگرم ماهی قاچاق به ارزش ۷ میلیارد ۵۰۰ ملیون ریال کشف شد.