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۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۳۶

کشف ۱۵۰۰ کیلوگرم ماهی قاچاق در سیریک

کشف ۱۵۰۰ کیلوگرم ماهی قاچاق در سیریک

سیریک- فرمانده پایگاه دریابانی میناب از توقیف دو دستگاه خودرو حامل محموله ۱۵٠٠ کیلوگرم ماهی قاچاق در شهرستان سیریک خبر داد. 

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید داود میرعالی در تشریح این خبر اظهار کرد: مرزبانان پایگاه دریابانی میناب با اقدام اطلاعاتی از خروج دو محموله ماهی قاچاق مطلع و اقدامات لازم برای دستگیری قاچاقچیان را آغاز کردند.

وی افزود: دریابانان با استفاده از منابع اطلاعاتی و اقدامات فنی، موفق شدند موقعیت خودروها را شناسایی و در یک اقدام ضربتی آن ها را توقیف کنند.

فرمانده پایگاه دریابانی میناب در خاتمه با اشاره به دستگیری دو متهم در این عملیات گفت: در بازرسی از خودروهای توقیفی هزار و ۵۰۰ کیلوگرم ماهی قاچاق به ارزش ۷ میلیارد ۵۰۰ ملیون ریال کشف شد.

کد مطلب 6940996

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