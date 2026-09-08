به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ابراهیم طهماسبی صبح امروز سهشنبه در نشست شورای اداری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان، ضمن تشریح برنامههای پیشرو برای برگزاری کنگره گرامیداشت شهدای هنرمند، بر نقش بیبدیل هنر متعهد در بیداری و تعالی جامعه تأکید کرد.
وی با اشاره به جایگاه بصیرتافزایی مردم ایران و شکست نقشههای دشمنان، تصریح کرد: همانطور که امام راحل (ره) فرمودند «آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند»، امروز مردم ما با تمام وجود این حقیقت را درک کردهاند. این اتحاد و ایستادگی در برابر تمام تکنولوژیها و فشارهای دشمن، سدی نفوذناپذیر ایجاد کرده است که باید با تداوم فعالیتهای فرهنگی در شهرستانها، بیشازپیش تقویت شود.
رئیس بسیج هنرمندان لرستان با تبیین مفهوم «هنرمند متعهد»، اظهار کرد: هنرمند متعهد کسی است که از ابزار هنر برای بیداری جامعه و جهتدهی به مسائل سیاسی و اجتماعی استفاده میکند.
سرهنگ طهماسبی با استناد به فرمایشات امام خمینی (ره) مبنی بر «بعثت هنرمندان»، افزود: هدف اصلی هنر، تعالی انسان و کمال جامعه است و هنرمند با تعهد خود، قابلیت آن را دارد که جهتگیریهای فکری جامعه را به سمت ارزشهای متعالی تغییر دهد. ما بر خود میبالیم که خدمتگزار چنین هنرمندانی هستیم.
وی در ادامه به جزئیات برگزاری کنگره شهدای هنرمند استان پرداخت و گفت: با تلاشهای صورتگرفته طی چهار ماه اخیر و فراخوانهای عمومی، ۲۴ شهید هنرمند در سطح استان شناسایی و معرفی شدند.
رئیس بسیج هنرمندان لرستان با اشاره به همکاری صمیمانه سپاه پاسداران و مجموعه فرهنگ و ارشاد اسلامی، افزود: در این مسیر از ظرفیتهای فرهنگی شهرستانهای مختلف از جمله سلسله، الیگودرز، الشتر و پلدختر استفاده شده است تا با برگزاری یادوارهها و نمایشگاهها، این کنگره به یک رویداد مردمی تبدیل شود.
سرهنگ طهماسبی با تأکید بر «مردممحور» بودن این کنگره، خواستار اقدامات عملیاتی در شهرستانها شد و افزود: انتظار میرود کانونهای فرهنگی و انجمنهای هنری از جمله انجمن شعر با نامگذاری به نام شهدای هنرمند منطقه خود، یاد و خاطره آنها را زنده نگه دارند. همچنین سرکشی از خانوادههای معظم شهدا در اولویت برنامههای مسئولان فرهنگی شهرستانها قرار گیرد.
وی محوریت کنگره را تولید آثار فاخر هنری دانست و اعلام کرد: بنا داریم آثار تولیدی در این کنگره در حوزههای مختلف کتاب، مستند و فیلم در سطح کیفی بالا عرضه شوند.
رئیس بسیج هنرمندان لرستان با اشاره به موفقیتهای اخیر در تولید آثار هنری، گفت: بهعنوان نمونه، مستند شهیده «پیمان» از کارگردانان بسیجی استان، در تراز کشوری تولید شده است که نشاندهنده ظرفیت بالای هنرمندان استان برای معرفی شهدای هنرمند است.
سرهنگ طهماسبی، تصریح کرد: با همافزایی دستگاههای اجرایی، اجلاسیه نهایی کنگره شهدای هنرمند استان لرستان تا پایان آبانماه سال جاری برگزار خواهد شد.
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