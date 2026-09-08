سارق محصولات کشاورزی در حمیدیه دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رئیس علی عبدولی پیش از ظهر امروز سه شنبه در گفتگویی رسانه ای اظهار کرد: در پی اعلام وقوع سرقت از باغهای سبزیجات در حوزه پاسگاه گمبوعه شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان بهصورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.
وی افزود: مأموران پلیس با انجام کار اطلاعاتی و گشتزنیهای شبانه در سطح باغات، سارق را حین سرقت محصولات کشاورزی با یک دستگاه خودروی وانت شناسایی کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان حمیدیه تصریح کرد: مأموران انتظامی پاسگاه گمبوعه بلافاصله وارد عمل شده و سارق را دستگیر کردند، همچنین خودروی او نیز که مملو از سبزیجات سرقتی بود، توقیف شد.
سرهنگ عبدولی بیان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.
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