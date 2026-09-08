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۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۴۱

سارق محصولات کشاورزی در حمیدیه دستگیر شد

سارق محصولات کشاورزی در حمیدیه دستگیر شد

اهواز - فرمانده انتظامی شهرستان حمیدیه از دستگیری سارق محصولات کشاورزی و توقیف خودروی حامل سبزیجات سرقتی در حوزه پاسگاه گمبوعه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رئیس علی عبدولی پیش از ظهر امروز سه شنبه در گفتگویی رسانه ای اظهار کرد: در پی اعلام وقوع سرقت از باغ‌های سبزیجات در حوزه پاسگاه گمبوعه شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس با انجام کار اطلاعاتی و گشت‌زنی‌های شبانه در سطح باغات، سارق را حین سرقت محصولات کشاورزی با یک دستگاه خودروی وانت شناسایی کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان حمیدیه تصریح کرد: مأموران انتظامی پاسگاه گمبوعه بلافاصله وارد عمل شده و سارق را دستگیر کردند، همچنین خودروی او نیز که مملو از سبزیجات سرقتی بود، توقیف شد.

سرهنگ عبدولی بیان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

کد مطلب 6941057

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