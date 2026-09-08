عاملان شکار پلنگ در لردگان کمتر از ۷۲ ساعت دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن کریمی اظهار کرد: در پی کشف لاشه یک قلاده پلنگ در شهرستان لردگان، شناسایی و دستگیری عاملان این اقدام غیرقانونی در دستور کار دستگاه‌های متولی قرار گرفت و متخلفان در کمتر از ۷۲ ساعت شناسایی و دستگیر شدند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری با اشاره به این عملیات اظهار کرد: پس از کشف لاشه پلنگ، موضوع با جدیت در دستور کار نیروهای محیط زیست قرار گرفت و با همکاری تنگاتنگ فرماندهی انتظامی شهرستان لردگان، اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی برای شناسایی عاملان این اقدام انجام شد.

وی افزود: پس از شناسایی محل اختفای متخلفان، یک عملیات هدفمند و هوشمندانه برای دستگیری آنان انجام شد که در نهایت عاملان شکار این گونه ارزشمند حیات وحش شناسایی و دستگیر شدند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری با تأکید بر اهمیت حفاظت از گونه‌های ارزشمند حیات وحش تصریح کرد: هرگونه تخلف و شکار حیات وحش، به‌ویژه گونه‌های در معرض خطر و حمایت‌شده، با قاطعیت تمام پیگیری خواهد شد.

وی ادامه داد: برخورد با متخلفان حوزه محیط زیست تنها به اقدامات این اداره محدود نمی‌شود و در این زمینه از ظرفیت‌های انتظامی، امنیتی و قضایی استان برای شناسایی و برخورد قانونی با متخلفان استفاده خواهد شد.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: حفاظت از حیات وحش و گونه‌های ارزشمند استان نیازمند همکاری و مشارکت جدی مردم است و از شهروندان درخواست می‌شود در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، موضوع را از طریق مراجع و سامانه‌های مربوط به محیط زیست اطلاع دهند.