طالبی طلایی شد/ رضایی به مدال برنز دست یافت

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان روز نخست رقابتهای بین المللی کشتی جام سیراکف بلغارستان که از صبح جمعه و در رده سنی جوانان در شهر وارنا آغاز شده بود، حامد طالبی زرین کمر در وزن 96 کیلوگرم کشتی آزاد صاحب مدال طلا شد و محمدرضا رضایی در وزن 120 کیلوگرم کشتی فرنگی به مدال برنز دست یافت.

بر این اساس، در وزن 96 کیلوگرم کشتی آزاد حامد طالبی زرین کمر در دور اول آدام بابیااونا از رومانی را در دوتایم شکست داد. وی در دور دوم اینکار یرماکانبت از قزاقستان را در دوتایم مغلوب کرد و به دیدار نیمه نهایی راه یافت. طالبی در این مرحله نیز مقابل رافائل توت از مجارستان در دوتایم به پیروزی رسید. وی در دیدار فینال مقابل هال تنر از آمریکا در یک کشتی زیبا و با نتایج 3 بر یک و 3 بر صفر به پیروزی رسید و صاحب مدال طلا شد. در این وزن 10 کشتی گیر حضور داشتند.

در وزن 74 کیلوگرم کشتی آزاد نیز که 12 کشتی گیر حضور داشتند محمد حسین محمدیان در دور نخست مقابل گارسیا درک از آمریکا شکست خورد و با توجه به شکست این کشتی گیر در مرحله نیمه نهایی مقابل حریف بلغاری از دور رقابتها کنار رفت.

همچنین در کشتی فرنگی در وزن 120 کیلوگرم محمد رضا رضایی در دور نخست علی نیل اصلان از ترکیه را شکست داد اما در مرحله نیمه نهایی مقابل لام بیلنت از مجارستان مغلوب شد. وی در دیدار رده بندی مومن گیرکان از ترکیه را شکست داد و صاحب مدال برنز شد. در این وزن هشت نفر حضور داشتند.