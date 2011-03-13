راهیان نور فرصتی برای بازخوانی ارزشهای دفاع مقدس است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رضا علی محسنی صبح یکشنبه در جلسه هماهنگی ستاد راهیان نور این واحد دانشگاهی گفت: شهدا با شهادت خود کار خود را به پایان رسانده اند ولی وظیفه ما همچنان باقی است و باید تلاش کنیم تا به درستی ارزشهای دفاع مقدس را به پشت جبهه و دانشجویان منتقل کنیم.

وی بر انجام کارهای فرهنگی در اردوی راهیان نور، تاکید کرده و گفت: دانشجویانی که به اردوی راهیان نور اعزام می شوند پس از باز گشت باید به عنوان پرچمداران فرهنگ ایثار و شهادت منتقل کننده این فرهنگ به دانشجویان و دانشگاهها بوده و زمینه ساز انتقال درست ارزشهای دفاع مقدس به پشت جبهه و دانشگاهها را فراهم کنند.

رئیس ستاد راهیان نور دانشگاه آزاد اسلامی گرگان بر برگزاری برنامه های فرهنگی حین و قبل و بعد از برگزاری اردو نظیر برگزاری مسابقات خاطره نویسی، عکاسی، نقاشی، شعر و مقاله تاکید کرد و گفت: باید با جمع آوری خاطرات بازدید کنندگان در پایان این اردو و انتشار آن در قالب کتاب، فرهنگ ایثار و شهادت را در بین جامعه دانشگاهی اشاعه داده و فرهنگ نورانی و انسان ساز جبهه را به نسل کنونی انتقال دهیم.

حجت الاسلام مازندرانی مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای گلستان با بیان این مطلب که دفاع مقدس بخشی از تاریخ پر افتخار جمهوری اسلامی ایران است، اردوی راهیان نور را فرصتی مناسب برای یاداوری ایثارگریها و دلاورمردیهای رزمندگان دانست و گفت: دانشجویان با حضور در این مناطق باید شهدا را الگوی خویش قرار دهند.



علی اکبر قربانی خورشیدی دبیر ستاد راهیان نور دانشگاه آزاد گرگان نیز با بیان این مطلب که کاروان راهیان نور کاروان دلهای عاشقی است که برای فرهنگ شهادت می تپد، هدف از اعزام کاروان راهیان نور را آشنایی دانشجویان با فرهنگ ایثار و شهادت، تبیین ارزشهای دفاع مقدس و بزرگداشت یاد و خاطره رزمندگان اسلام ذکر کرد.

وی گفت: راویگری رزمندگان هشت سال دفاع مقدس، مداحی، سخنرانی، نشست های علمی و فرهنگی، شب خاطره، از جمله برنامه های کاروان راهیان نور در طول این سفرمعنوی و پرفیض وبرکت خواهد بود.

قربانی تصریح کرد: امسال 80 دانشجوی دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی گرگان از تاریخ 28 اسفندماه سالجاری تا چهارم فروردین ماه سال 90 در مناطق جنگی حضور خواهند داشت.