تجمع شبانه مردمی همزمان با دیگر نقاط کشور در گلستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، اجتماعات شبانه مردم گلستان طی شبهای گذشته به شکل مستمر در نقاط مختلف استان برگزار شده و شهروندان با حضور در این برنامهها، بر حمایت از کشور، نیروهای مسلح و آرمانهای انقلاب اسلامی تأکید داشتهاند.
در یکصد و هشتاد و هشتمین شب این اجتماعات نیز مردم در شهرهای مختلف گلستان به میدان آمدند و با حضور خود، استمرار این حرکت مردمی را به نمایش گذاشتند.
این اجتماعات در فضایی همراه با همدلی و انسجام برگزار شد و حاضران با سردادن شعارهای مختلف، بر ضرورت حفظ وحدت ملی و ایستادگی در برابر فشارها و تهدیدهای دشمنان تأکید کردند.
حضور اقشار مختلف مردم، خانوادهها و جوانان در این تجمعات، از جمله جلوههای قابل توجه اجتماعات شبانه گلستان بود؛ اجتماعاتی که طی هفتههای اخیر به یکی از برنامههای مستمر مردمی در برخی شهرهای استان تبدیل شده است.
همزمانی این اجتماعات با استمرار حضور شبانه مردم در دیگر استانهای کشور، جلوهای از تداوم این حرکت مردمی در نقاط مختلف ایران را نشان میدهد؛ بهگونهای که در برخی شهرهای کشور نیز شمار شبهای حضور مردمی به ۱۸۸ رسیده است.
در گلستان نیز مردم با تداوم حضور خود، بر حفظ انسجام اجتماعی، حمایت از کشور و تقویت همبستگی ملی تأکید کردند.
تجمعات شبانه مردم استان در حالی ادامه دارد که پیش از این نیز حضور شهروندان در شهرهایی همچون گرگان، گالیکش، کردکوی، آزادشهر و رامیان گزارش شده بود.
این اجتماعات در کنار برنامههای مختلف مردمی، نشاندهنده استمرار حضور شهروندان گلستانی در صحنه و تأکید آنان بر وحدت و همدلی در شرایط کنونی است.
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