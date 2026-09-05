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۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۴:۲۳

تشدید درگیری‌ها در جبهه‌های غرب یمن

تشدید درگیری‌ها در جبهه‌های غرب یمن

نیروهای دولت مستعفی یمن مدعی شدند که ۱۵ حمله هوایی علیه مواضع نیروهای انصارالله در سواحل غربی استان‌های تعز و الحدیده انجام داده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، نیروهای دولت مستعفی یمن ادعا کردند که جنگنده‌های این نیروها در ۱۵ حمله هوایی، مواضع نیروهای انصارالله را در مناطق ساحلی غربی استان‌های تعز و الحدیده در غرب یمن هدف قرار داده اند.

همزمان، رسانه‌های وابسته به دولت مستعفی یمن نیز ادعا کردند که نظامیان این گروه حمله‌ای را علیه مواضع انصارالله در منطقه جبل الوتره، واقع در حد فاصل استان‌های تعز و لحج آغاز کردند.

رسانه های وابسته به دولت مستعفی مستقر در عدن همچنین از ادامه درگیری‌ها میان نیروهای دولت مستعفی و انصارالله در جبهه‌های مختلف خبر دادند.

کد مطلب 6937493

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    نظرات

    • علی م IR ۰۸:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
      0 1
      پاسخ
      این وعده الهی است که حق بر باطل پیروز است سربلند وپیروز باد انصارالله قهرمان مزدوران فراری سعودی اگرشرف داشتند از مردم غزه دفاع می کردند

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