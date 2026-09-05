  1. استانها
  2. گلستان
۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۳:۵۶

نماز استغاثه در تجمع شبانه مردم رامیان اقامه شد

نماز استغاثه در تجمع شبانه مردم رامیان اقامه شد

رامیان- همزمان با تجمع شبانه مردم رامیان، نماز استغاثه به امام زمان (عج) با حضور جمعی از مردم اقامه شد.

دریافت 15 MB
کد مطلب 6937489

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها