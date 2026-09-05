https://mehrnews.com/x3cYrr ۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۳:۵۶ کد مطلب 6937489 استانها گلستان استانها گلستان ۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۳:۵۶ نماز استغاثه در تجمع شبانه مردم رامیان اقامه شد رامیان- همزمان با تجمع شبانه مردم رامیان، نماز استغاثه به امام زمان (عج) با حضور جمعی از مردم اقامه شد. دریافت 15 MB کد مطلب 6937489 کپی شد مطالب مرتبط اقامه نماز استغاثه به امام زمان (عج) در مشهد اقامه نماز استغاثه به امام زمان (عج) در آستانه اشرفیه اقامه نماز استغاثه به امام زمان (عج) در چناران تجمع شبانه مردمی همزمان با دیگر نقاط کشور در گلستان برگزار شد اقامه نماز استغاثه در شهر زنجان عبدی: مسیرهای هفته ۲۶ تجمعات «نحن منتقمون» کرمانشاه اعلام شد اقامه نماز استغاثه به امام زمان (عج) در مشهد اقامه نماز استغاثه به امام زمان (عج) در آستانه اشرفیه برچسبها گلستان رامیان استغاثه
نظر شما