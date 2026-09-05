  1. سلامت
  2. تغذیه
۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۶:۳۴

تخم مرغ برای قلب مفید است یا مضر!

تخم مرغ برای قلب مفید است یا مضر!

خوردن تخم مرغ برای سلامت قلب، مفید است یا مضر. سوالی که بارها به آن پاسخ داده شده؛ اما همچنان یکی از پرسش های متداول مردم است.

به گزارش خبرنگار مهر، خوردن روزانه چه تعداد تخم مرغ برای سلامت قلب ما مفید است یا مضر و اساسا اینکه خوردن تخم مرغ برای بیماران قلبی و عروقی هم مثل افراد سالم است یا اینکه نسخه جداگانه ای برای آنها باید تجویز شود.

مهم‌ترین نکته در مصرف تخم‌ مرغ، موضوع کلسترول این ماده غذایی است. بر همین اساس، مسعود اسلامی، متخصص قلب و عروق؛ در این خصوص توضیحاتی داده است.

وی گفت: اگر میزان کلسترول مضر در جامعه ۱۰ درصد، فشارخون ۱۰ درصد و چاقی ۱۰ درصد کاهش یابد، می‌توانیم تا ۵۰ درصد از مرگ‌ومیرهای ناشی از بیماری‌های قلبی عروقی جلوگیری کنیم که آمار بسیار قابل توجهی است.

فلوشیپ اینترونشنال الکتروفیزیولوژی و پیس میکر، با اشاره به این موضوع که حدود ۵۰ درصد از جمعیت کشور، دچار چاقی یا اضافه وزن هستند، افزود: این دو عامل خطر، عوارض قلبی عروقی را افزایش می‌دهد.

وی ادامه داد: اگر فرد دچار اضافه وزن یا چاق، ۱۰ درصد وزن خود را کم کند، ۲۰ تا ۳۰ درصد عوارض قلبی عروقی در او کاهش می‌یابد.

اسلامی گفت: تحقیقات داخلی و خارجی نشان داده است که مصرف بیش از سه عدد تخم مرغ در هفته، نه تنها میزان کلسترول مضر را افزایش نمی‌دهد، بلکه کاهش نیز می‌دهد و ممکن است برای قلب و عروق مفید هم باشد. البته مصرف تخم مرغ بدون روغن.

بنابراین توصیه به عدم مصرف تخم مرغ برای پیشگیری از ابتلا به بیماری‌های قلبی عروقی، اشتباه است.

کد مطلب 6937498
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • ایرانی IR ۰۷:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
      8 0
      پاسخ
      بسیار مفید است ، با قیمت فعلی شانه ای 500 هزارتومان خیلی مفید تر هست .
      • امان زاده AF ۱۶:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
        3 1
        شما واضح نگفتید که شخص سالم درهفته چند عدد تخم استفاده کند وشخص مبتلا به مرض قلبی چند عدد تخم استفاده کند و چی نوع آبپز یا روغن پز
    • US ۱۰:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
      6 0
      پاسخ
      بالاخره صریح و با قاطعیت نگفتید،، همش از شاید، ممکنه، اگر و احتمالآ استفاده کردی جناب دکتر،، و اینجور صحبت کردن بلاتکلیفی میاره..!!
      • مژگان GB ۱۰:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
        3 0
        سلام منظورتون اینه که تخم مرغ رو آبپز و بدون روغن استفاده کنید، مفید است.
      • مژگان GB ۱۰:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
        5 0
        سلام منظورشون اینه که خوردن تخم مرغ آبپز و بدون روغن برای قلب مشکلی ندارد.
    • IR ۰۴:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
      3 0
      پاسخ
      چه مفید باشه چه ضرر از سفره های بسیاری حذف شده
    • IR ۰۷:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
      2 0
      پاسخ
      از نظر طب اسلامی تخم مرغ سرد هست و مکروه هم هست زرده هم که کلسترول داره من خودم خیلی کم اونم با روغن زیتون و گاهی بدون زرده میخورم

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها