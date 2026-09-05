تخم مرغ برای قلب مفید است یا مضر!

به گزارش خبرنگار مهر، خوردن روزانه چه تعداد تخم مرغ برای سلامت قلب ما مفید است یا مضر و اساسا اینکه خوردن تخم مرغ برای بیماران قلبی و عروقی هم مثل افراد سالم است یا اینکه نسخه جداگانه ای برای آنها باید تجویز شود.

مهم‌ترین نکته در مصرف تخم‌ مرغ، موضوع کلسترول این ماده غذایی است. بر همین اساس، مسعود اسلامی، متخصص قلب و عروق؛ در این خصوص توضیحاتی داده است.

وی گفت: اگر میزان کلسترول مضر در جامعه ۱۰ درصد، فشارخون ۱۰ درصد و چاقی ۱۰ درصد کاهش یابد، می‌توانیم تا ۵۰ درصد از مرگ‌ومیرهای ناشی از بیماری‌های قلبی عروقی جلوگیری کنیم که آمار بسیار قابل توجهی است.

فلوشیپ اینترونشنال الکتروفیزیولوژی و پیس میکر، با اشاره به این موضوع که حدود ۵۰ درصد از جمعیت کشور، دچار چاقی یا اضافه وزن هستند، افزود: این دو عامل خطر، عوارض قلبی عروقی را افزایش می‌دهد.

وی ادامه داد: اگر فرد دچار اضافه وزن یا چاق، ۱۰ درصد وزن خود را کم کند، ۲۰ تا ۳۰ درصد عوارض قلبی عروقی در او کاهش می‌یابد.

اسلامی گفت: تحقیقات داخلی و خارجی نشان داده است که مصرف بیش از سه عدد تخم مرغ در هفته، نه تنها میزان کلسترول مضر را افزایش نمی‌دهد، بلکه کاهش نیز می‌دهد و ممکن است برای قلب و عروق مفید هم باشد. البته مصرف تخم مرغ بدون روغن.

بنابراین توصیه به عدم مصرف تخم مرغ برای پیشگیری از ابتلا به بیماری‌های قلبی عروقی، اشتباه است.