به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، «تام باراک» سفیر آمریکا در آنکارا با دفاع از تحریم‌های وزارت خزانه‌داری این کشور علیه یک مؤسسه مالی در ترکیه مدعی شد که تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه یک مؤسسه مالی در ترکیه، حکمی درباره ترکیه یا نظام بانکی این کشور نیست.

وی که برای جلوگیری از پیامدهای این اقدام غیر سازنده آمریکا در قبال ترکیه تلاش می کرد، مدعی شد: اطمینان دارم که این اقدام در آینده به‌عنوان نشانه‌ای از قدرت شراکت میان آمریکا و ترکیه و نه عاملی برای ایجاد تنش در روابط دو کشور تلقی خواهد شد.

سفیر آمریکا در آنکارا همچنین بدون اشاره به شکست کاراز موسوم به فشار حداکثری مدعی شد که این کارزار علیه ایران بر بستن کانال‌های پولشویی درآمدهای حاصل از فعالیت‌های ایران استوار است.

وی بدون اشاره به اقدامات مخرب آمریکا در کشورهای مختلف و با دفاع از این اقدام خصمانه و ظالمانه مدعی شد که اقدامات واشنگتن با هدف تضمین سلامت و یکپارچگی نظام مالی جهانی انجام می‌شود.

این اظهارات پس از آن ادعا می شود که اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا شامگاه جمعه مدعی شد که آمریکا با اعمال تحریم علیه بانک «گلدن گلوبال»، شریان‌های حیاتی مالی ایران در ترکیه را قطع کرده است.