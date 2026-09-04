پیکر سه شهید در شهرستان دیر تشییع و خاکسپاری شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیکرهای مطهر شهیدان حسن مؤمنی، حسین صالحنژاد و مهدی بحرانی در میان حضور پرشور اقشار مختلف مردم شهرستان دیر تشییع و مورد استقبال باشکوه مردم قرار گرفت.
این مراسم با حضور خانوادههای معظم شهدا، مردم شهیدپرور، مسئولان نظامی و انتظامی، فرماندهان دریابانی، مدیران دستگاههای اجرایی و فرماندار شهرستان دیر برگزار شد و جلوهای از ارادت مردم این شهرستان به مقام شامخ شهیدان را به نمایش گذاشت.
حاضران در این مراسم با حضور در مسیر تشییع پیکر شهدا، ضمن ادای احترام به مقام والای شهیدان، یاد و خاطره ایثارگریها و جانفشانیهای آنان را گرامی داشتند.
خانوادههای معظم شهدا نیز در این آیین، در کنار مردم و مسئولان حضور یافتند و با پیکرهای مطهر این شهدای والامقام وداع کردند.
حضور گسترده مردم در این مراسم بار دیگر نشان داد که فرهنگ ایثار و شهادت همچنان در میان مردم استان بوشهر و بهویژه شهرستان دیر زنده و ریشهدار است و مردم این دیار پاسدار راه و آرمان شهدا هستند.
پیکرهای مطهر شهیدان حسن مؤمنی، حسین صالحنژاد و مهدی بحرانی پس از تشییع و ادای احترام مردم و مسئولان، برای انجام مراحل خاکسپاری و تدفین بدرقه شدند.
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