آزادشهر؛ تجمع شبانه مردم در حمایت از وحدت و انسجام ملی

آزادشهر- مردم آزادشهر در ادامه تجمعات شبانه، با حضور در میدان شهر بر وحدت، همدلی و انسجام ملی تأکید کردند.