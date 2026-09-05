https://mehrnews.com/x3cYrs ۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۳:۵۷ کد مطلب 6937490 استانها گلستان استانها گلستان ۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۳:۵۷ آزادشهر؛ تجمع شبانه مردم در حمایت از وحدت و انسجام ملی آزادشهر- مردم آزادشهر در ادامه تجمعات شبانه، با حضور در میدان شهر بر وحدت، همدلی و انسجام ملی تأکید کردند. دریافت 14 MB کد مطلب 6937490 کپی شد مطالب مرتبط قرار یکصد و هشتاد و هشتم شفتیها برای دفاع از وطن تجمع شبانه مردمی همزمان با دیگر نقاط کشور در گلستان برگزار شد صد و هشتاد و هشتمین شب حضور زنجانیها در میدان حضور حماسی مردم لاهیجان در شب ۱۸۸؛ روایتی که همچنان ادامه دارد حجت الاسلام اختردانش: شکست در قاموس جمهوری اسلامی معنا ندارد هشدار معاون دادگستری خراسان جنوبی درباره مقابله با هنجارشکنی و ناامنی برچسبها گلستان آزادشهر تجمع مردمی
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