  1. استانها
  2. گلستان
۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۳:۵۷

آزادشهر؛ تجمع شبانه مردم در حمایت از وحدت و انسجام ملی

آزادشهر؛ تجمع شبانه مردم در حمایت از وحدت و انسجام ملی

آزادشهر- مردم آزادشهر در ادامه تجمعات شبانه، با حضور در میدان شهر بر وحدت، همدلی و انسجام ملی تأکید کردند.

دریافت 14 MB
کد مطلب 6937490

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها