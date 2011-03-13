به گزارش خبرگزاری مهر، فدراسیون ورزشی جانبازان و معلولان ایران در حال پایان بردن سال پرمدالی است. ورزشکاران معلول کشورمان در رقابت های برون مرزی امسال 214 مدال شامل 84 طلا، 68 نقره و 62 برنز کسب کردند که از این حیث در میان دیگر فدراسیون های ورزشی در جایگاه نخست قرار دارد.

ایران یک سال و نیم دیگر در بازی های پارالمپیک 2012 لندن شرکت خواهد داشت و رقابت های سال جاری و سال آینده، از اهمیت بسزایی برای ورزش معلولان کشورمان برخوردار است. ایران در نخستین دوره بازی های پاراآسیایی که آذر ماه در گوانگجو برگزار شد، پس از کشورهای چین، ژاپن و کره جنوبی، چهارم شد که این نشان از رشد ورزش معلولان کشورمان داشته است.



نایب رئیس فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان، گفت: ما در سال‌جاری، آسیب شناسی را در دستور کار خود قرار دادیم و در این خصوص از تمامی هیئت‌ها و حتی کارکنان فدراسیون خواستیم تا ما را نسبت به نقاط ضعف و قوت فدراسیون با اطلاع سازند.



غفور کارگری با اشاره به بازی های پارالمپیک اظهار داشت: در بازی‌های پارالمپیک 2012 لندن کار به مراتب دشوارتری نسبت به پارالمپیک پکن خواهیم داشت. فضای ورزش معلولان از فضایی احساسی و حمایتی به فضایی حرفه‌ای و رقابتی تغییر شکل یافته است. ضمن اینکه امیدواریم فدراسیون‌های هایی مثل والیبال و دوومیدانی، رشته‌های همنام خود در بخش معلولان را هم حمایت کنند و امکانات در اختیار آنها بگذارند.



مهم ترین رویدادهای ورزشی جانبازان و معلولان در سال 1389 به این شرح است:

1- قهرمانی ذوب آهن در جام باشگاه های جهان در مصر ، از اول تا ششم فرودرین

2- قهرمانی تیم والیبال نشسته گسترش فولاد تبریز در رقابت های باشگاه های آسیا در پکن ، 19 تا 22 فروردین

3- نایب قهرمانی تیم دو و میدانی کم توانان ذهنی در رقابت های جهانی سوئد با 4 طلا، 4 نقره و 4 برنز از 25 تا 31 فروردین

4- قهرمانی تیم بانوان در مسابقات کاپ جهانی تیراندازی 2010 ترکیه ، از 6 تا 11 اردیبهشت

5- کسب مقام سوم تیم ملی تنیس با ویلچر در رقابت های جام جهانی 2010 ترکیه، 12 تا 21 اردیبهشت

6- قهرمانی تیم ملی وزنه برداری در رقابت های بین المللی 2010 لیبی با کسب 14 مدال طلا، 6 نقره و 4 برنز، 18 تا 23 خرداد

7- نایب قهرمانی تیم دو و میدانی در رقابت های بین المللی 2010 تونس با 16طلا، 12 نقره و 9 برنز، 2 تا 10 تیر

8- مقام سومی رقابت های جهانی وزنه برداری معلولان در مالزی با 6 طلا، 5 نقره و برنز، 3 تا 8 مرداد

9- رقابت های بین المللی کاپ شنای معلولان در کشور اسلواکی با کسب 19 طلا شامل 8 طلا، 7 نقره، 4 برنز، 26 تا 28 شهریور

10- کسب عنوان چهارمی در بازی های پاراآسیایی 2010 گوانگجو با کسب 80 مدال رنگارنگ (27 طلا، 24 نقره و 29 برنز)، 22 تا 29 آذر



فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان موفقیت بزرگ دیگری را هم در سال جاری کسب کرد. طرح معادل سازی مدال آوران معلول با ورزشکاران سالم، اتفاق ویژه ای بود که در سال جاری با حمایت سازمان تربیت بدنی و رئیس جمهور برای این بخش از ورزش کشور رخ داد (ورزشکاران طلایی 150 سکه بهار آزادی، ورزشکاران نقره‌ای 75 سکه بهار آزادی و ورزشکاران برنزی 50 سکه بهار آزادی).



محمود خسروی وفا، رئیس فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان و رئیس کمیته ملی پارالمپیک، در این خصوص اظهار داشت: یکسان سازی پاداش ها کار ساده ای نبود و نیاز به شهامت داشت. این کار به جرات از سه تا پنج دولت آینده برنمی آمد اما دکتر محمود احمدی نژاد این کار بزرگ را انجام دادند و ما از این بابت خوشحالیم.