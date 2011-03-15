تشخیص محل ضایعه تشنج در مبتلایان به صرع/ جراحی موفقیت آمیز می شود

دکتر طاهر درودی در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح این موفقیت پرداخت و گفت: تا قبل از این، برای تشخیص صرع چند آزمایش در ایران انجام می شد اما از یکسال قبل با راه اندازی سیستم ICTAL SPECT در بیمارستان فوق تخصصی خاتم الانبیاء (ص) توانسته ایم برای اولین بار نسبت به تشخیص محل ضایعه تشنج در مغز بیمار مبتلا به صرع اقدام کنیم.

وی افزود: در این سیستم که ترکیبی از تصویربرداری با سیستم طب هسته ای است. همزمان با تشنج بیمار، تصاویر وضعیت او همراه با نوار الکترود مغزی ارزیابی می شود که استفاده از این روش برای اولین بار در کشور انجام می شود.

درودی تاکید کرد: تمامی این تستها در جهت تشخیص دقیق کانون تشنج قبل از عمل جراحی انجام می شود. در صورتی که نتوانیم کانون صرع زا را مشخص کنیم، نمی توان با عمل جراحی باعث تخفیف حملات شد.

معاون آموزشی مرکز تحقیقات علوم اعصاب شفاء بیمارستان خاتم الانبیا (ص) در تشریح روش ICTAL SPECT گفت: یکی دیگر از روشهای پیشرفته که می تواند بیش از 85 درصد در تشخیص کانون تشنج موثر واقع شود انجام اسپکت در حین تشنج بیمار است. در این روش در 15 ثانیه ابتدایی تشنج، ماده نشاندار شده تکنزیوم 99m به بیمار تزریق شده و سپس اسپکت اسکن مغز بعمل می آید. این ماده در منطقه مبتلا باعث Hyper-perfusion شده و کانون صرع زا را نمایان می کند و اگر تصاویر اسپکت همراه با CT ترکیب شود دقت این روش افزایش می یابد. با این یافته ها، تیم تشخیصی صرع با اطمینان بیشتری تصمیم به جراحی می گیرند و نتیجه عمل با موفقیت بیشتری همراه خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه مرکز پزشکی هسته ای خاتم الانبیا (ص) مجهز به یکی از پیشرفته ترین دستگاههای SPECT-CTاست، افزود: این اقدام برای اولین بار در ایران در مرکز تحقیقات علوم اعصاب شفاء در بیمارستان فوق تخصصی خاتم الانبیا (ص) توسط تیم تشخیصی تشنج به سرپرستی دکتر جعفر مهوری، فوق تخصص صرع و تیم پزشکی هسته ای به سرپرستی دکتر سیدمهدی مدرسی، متخصص پزشکی هسته ای بر روی بیش از 10 بیمار انجام شد.