به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، تیم والیبال ابومسلم خراسان چهارشنبه شب در حالی در تهران مقابل پرسپولیس تن به شکست داد که جبار قوچان نژاد سرمربی ابومسلمی ها به همراه این تیم به پایتخت سفر نکرد.



یکی از منابع نزدیک به تیم والیبال ابومسلم به خبرنگار مهر در مشهد گفت: مسئولان ارشد باشگاه ابومسلم چند وقت است که از تیم والیبال این باشگاه خبر نگرفته اند و قوچان نژاد شدیدا نسبت به این موضوع معترض است.



وی در ادامه افزود: با این شرایط ممکن است مسئولان تربیت بدنی خراسان رضوی رایزنی هایی را داشته باشند تا نماینده والیبال خراسان در فصل آینده لیگ برتر با نام دیگری در این مسابقات شرکت کند.



با این وجود جبار قوچان نژاد، سرمربی تیم والیبال ابومسلم ساعاتی پیش از این سفر طی گفتگویی با خبرنگار مهر، به شدت از بدقولی و عدم عملی شدن تعهدات مسئولان باشگاه ابومسلم نسبت به این تیم ابراز گلایه داشت و بی پولی را مهمترین مشکل بازیکنان تنها نماینده والیبال خراسان در لیگ برتر اعلام کرد.



دیدار چهارشنبه شب تیمهای والیبال ابومسلم خراسان و پرسپولیس تهران از هفته چهاردهم رقابتهای لیگ برتر والیبال کشور با حساب سه بر یک و با نتایج 25 بر 18، 25 بر 19 و 25 بر 18 به سود سرخپوشان پایتخت به پایان رسید.



این شکست برای عنوان سومی ابومسلم خطری ایجاد نکرد و مشکی پوشان والیبال خراسان توانستند به همراه پیکان تهران، کاله آمل و هیئت والیبال ارومیه به دور نهایی رقابتهای لیگ برتر والیبال صعود کنند.