به گزارش خبرنگار مهر، عباس علی‌آبادی چهارشنبه شب در دیدار با خانواده شهید علی‌اکبر حسین‌زاده، دادستان شهید اسفراین از شهدای کودتای آمریکایی_ صهیونیستی دی ماه ۱۴۰۴، با تجلیل از مقام والای شهیدان اظهار کرد: امروز برای عرض ادب و احترام به خانواده این شهید عزیز در این منزل حضور پیدا کرده‌ایم.

وی با تبریک و تسلیت به خانواده شهید حسین‌زاده افزود: شهدا زنده‌اند و در پیشگاه خداوند متعال روزی می‌خورند و از مقام والایی برخوردارند؛ کسانی که آگاهانه و با معرفت، جان خود را برای نظام اسلامی فدا می‌کنند، از سعادت بزرگی برخوردارند.

وزیر نیرو با اشاره به شهادت شهید حسین‌زاده در جریان حوادث اخیر بیان کرد: این شهید در جریان اغتشاشات مورد حمایت آمریکا و رژیم صهیونیستی، به دست عوامل اغتشاشگر و در سن ۴۲ سالگی به شهادت رسید.

علی‌آبادی با بیان اینکه راه شهیدان باید با معرفت، مقاومت و تدبیر ادامه پیدا کند، ادامه داد: در جنگ فراگیر و اقتصادی دشمن، اگر هوشیار نباشیم، ممکن است هزینه‌های سنگینی پرداخت کنیم.

وی افزود: فرزندان ما نباید تنها آرزوی شهادت داشته باشند، بلکه باید آرزوی مقاومت، خدمت و ایستادگی آگاهانه داشته باشند و با درایت و تدبیر در مسیر خدمت به کشور گام بردارند.

وزیر نیرو خطاب به فرزندان شهید حسین‌زاده گفت: سعی کنید جای پای پدرتان بگذارید و نام، یاد و راه او را به بهترین شکل گرامی بدارید؛ شهیدان سرمایه‌های ارزشمند نظام اسلامی و الگوهای ماندگار برای نسل‌های آینده هستند.

علی‌آبادی در پایان با قدردانی از صبر و فداکاری خانواده شهید حسین‌زاده خاطرنشان کرد: امروز با افتخار و برای عرض ادب به خانواده این شهید والامقام آمده‌ایم و امیدواریم بتوانیم ادامه‌دهنده راه شهیدان در مسیر خدمت صادقانه به مردم و کشور باشیم.