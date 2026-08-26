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۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۱۰

علی‌آبادی: باید در جنگ فراگیر دشمن هوشیار و مقاوم باشیم

علی‌آبادی: باید در جنگ فراگیر دشمن هوشیار و مقاوم باشیم

بجنورد- وزیر نیرو گفت: در جنگ فراگیر و اقتصادی دشمن، هوشیاری و مقاومت ضروری است و اگر هوشیار نباشیم، ممکن است هزینه‌های سنگینی پرداخت کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس علی‌آبادی چهارشنبه شب در دیدار با خانواده شهید علی‌اکبر حسین‌زاده، دادستان شهید اسفراین از شهدای کودتای آمریکایی_ صهیونیستی دی ماه ۱۴۰۴، با تجلیل از مقام والای شهیدان اظهار کرد: امروز برای عرض ادب و احترام به خانواده این شهید عزیز در این منزل حضور پیدا کرده‌ایم.

وی با تبریک و تسلیت به خانواده شهید حسین‌زاده افزود: شهدا زنده‌اند و در پیشگاه خداوند متعال روزی می‌خورند و از مقام والایی برخوردارند؛ کسانی که آگاهانه و با معرفت، جان خود را برای نظام اسلامی فدا می‌کنند، از سعادت بزرگی برخوردارند.

وزیر نیرو با اشاره به شهادت شهید حسین‌زاده در جریان حوادث اخیر بیان کرد: این شهید در جریان اغتشاشات مورد حمایت آمریکا و رژیم صهیونیستی، به دست عوامل اغتشاشگر و در سن ۴۲ سالگی به شهادت رسید.

علی‌آبادی با بیان اینکه راه شهیدان باید با معرفت، مقاومت و تدبیر ادامه پیدا کند، ادامه داد: در جنگ فراگیر و اقتصادی دشمن، اگر هوشیار نباشیم، ممکن است هزینه‌های سنگینی پرداخت کنیم.

وی افزود: فرزندان ما نباید تنها آرزوی شهادت داشته باشند، بلکه باید آرزوی مقاومت، خدمت و ایستادگی آگاهانه داشته باشند و با درایت و تدبیر در مسیر خدمت به کشور گام بردارند.

وزیر نیرو خطاب به فرزندان شهید حسین‌زاده گفت: سعی کنید جای پای پدرتان بگذارید و نام، یاد و راه او را به بهترین شکل گرامی بدارید؛ شهیدان سرمایه‌های ارزشمند نظام اسلامی و الگوهای ماندگار برای نسل‌های آینده هستند.

علی‌آبادی در پایان با قدردانی از صبر و فداکاری خانواده شهید حسین‌زاده خاطرنشان کرد: امروز با افتخار و برای عرض ادب به خانواده این شهید والامقام آمده‌ایم و امیدواریم بتوانیم ادامه‌دهنده راه شهیدان در مسیر خدمت صادقانه به مردم و کشور باشیم.

کد مطلب 6929037

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