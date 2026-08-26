سلیمانی: تنگستان رتبه نخست در اعتبارات پروژه هفته دولت استان را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی چهارشنبه شب در نشست شورای اداری شهرستان ضمن تبریک روز کارمند، از تلاشها و زحمات مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی شهرستان در مسیر خدمترسانی به مردم و اعتلای تنگستان قدردانی کرد.
وی با اشاره به برنامههای هفته دولت اظهار داشت: در این هفته بخشی از عملکرد و خدمات دولت در شهرستان تنگستان به مردم ارائه و اطلاعرسانی خواهد شد و مردم در جریان اقدامات و پروژههای انجامشده قرار خواهند گرفت.
فرماندار تنگستان افزود: در شهرستان تنگستان ۴۰۲ پروژه با اعتباری بالغ بر ۴.۶ همت در بخشهای مختلف بهرهبرداری و یا عملیات اجرایی آغاز خواهد شد که بر اساس تعداد پروژهها، رتبه دوم و بر اساس میزان اعتبار، رتبه نخست استان بوشهر را به خود اختصاص دادهایم.
سلیمانی این جایگاه را حاصل تلاش، پیگیری و همراهی مدیران دستگاههای اجرایی شهرستان دانست و گفت: در حالی که تنگستان در زمینه اختصاص اعتبارات تملک داراییها از سوی استان در رتبه پنجم قرار دارد، قرار گرفتن شهرستان در رتبه نخست میزان اعتبارات پروژهها و رتبه دوم تعداد پروژهها، نشاندهنده تلاش و جدیت مجموعه مدیریتی شهرستان در اجرای پروژههای توسعهای است.
وی با اشاره به فرارسیدن ۱۲ شهریور، سالروز شهادت شهید رئیسعلی دلواری اظهار داشت: مراسم بزرگداشت این قهرمان ملی و نماد مبارزه با استعمار و استکبار در شهرستان برگزار خواهد شد و لازم است مدیران دستگاههای اجرایی با حضور و مشارکت جدی خود، زمینه برگزاری مراسمی باشکوه و در شأن مردم تنگستان را فراهم کنند.
فرماندار تنگستان ادامه داد: مردم این منطقه همواره به روحیه استقلالطلبی و استکبارستیزی خود افتخار کردهاند و نام و راه رئیسعلی دلواری نیز بخشی مهم از هویت تاریخی و فرهنگی تنگستان است که باید این میراث ارزشمند به نسلهای آینده منتقل شود.
سلیمانی همچنین از برگزاری میز خدمت در نماز جمعه روز جمعه در شهرهای اهرم و دلوار خبر داد و گفت: مدیران دستگاههای اجرایی با حضور در این میزهای خدمت، به صورت مستقیم پاسخگوی مطالبات و درخواستهای مردم باشند.
وی افزود: شنبه شب نیز میز خدمت در میدان اجتماع برگزار خواهد شد تا مردم بتوانند بدون واسطه مسائل و مشکلات خود را با مدیران دستگاههای اجرایی مطرح و پیگیری کنند.
فرماندار تنگستان در پایان ضمن قدردانی مجدد از تلاش مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی شهرستان، از حمایتها و همراهی استاندار بوشهر، نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی، مدیران استانی و سایر مسئولان مؤثر در مسیر توسعه شهرستان تقدیر کرد و بر استمرار تلاشها برای خدمترسانی مطلوبتر به مردم و شتاببخشی به روند توسعه تنگستان تأکید کرد.
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