اقدامات نظامی تاثیری بر حرکتهای مردمی کشورهای عربی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، حجت الاسلام عرب پور در نشست شورای فرهنگ عمومی کرمان اظهارداشت: انقلاب مردم کشورهای عربی بدون شک برگرفته از آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

وی با اشاره به استفاده رژیم طاغوت از ابزار آلات جنگی گفت: در آن زمان نیز مردم ایران فریاد زدند که توپ تانک مسلسل دیگر اثر ندارد و این شعار باید سر لوحه انقلابیون کشورهای عربی شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کرمان ادامه داد: این کشتارهایی که در لیبی و بحرین روی می دهد نشان از سیاستهای نسنجیده ای دارد که غرب پیشه کرده است اما همین کشتارها و خونهای ریخته شده دامان مستکبران را خواهد گرفت.

وی ادامه داد: امروز شاهدیم علیرغم شعارهای بشر دوستانه ای که در غرب سر داده می شود اما استکبار دست قذافی را برای دد منشی این دیکتاتور باز گذاشته شده و با تمام ابزار جنگی در راستای مبارزه با مردم اقدام می کند.

وی در ادامه با اشاره به ایام نوروز این روزها را فرصت مناسبی برای همدلی و وحدت دانست و گفت: باید در این روزها بهترین استفاده را برای معرفی پتانسیلهای استان به مسافران بکنیم.