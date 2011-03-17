  1. استانها
  2. کرمان
۲۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۰۳

مدیرکل تبلیغات اسلامی کرمان:

اقدامات نظامی تاثیری بر حرکتهای مردمی کشورهای عربی ندارد

اقدامات نظامی تاثیری بر حرکتهای مردمی کشورهای عربی ندارد

کرمان - خبرگزاری مهر: حجت الاسلام مهدی عرب پور با تاکید بر تدوام اقدامات مردمی در کشورهای عربی گفت: اقدامات کور نظامی موجب تشدید قیام مردمی در کشورهای عربی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، حجت الاسلام عرب پور در نشست شورای فرهنگ عمومی کرمان اظهارداشت: انقلاب مردم کشورهای عربی بدون شک برگرفته از آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

وی با اشاره به استفاده رژیم طاغوت از ابزار آلات جنگی گفت: در آن زمان نیز مردم ایران فریاد زدند که توپ تانک مسلسل دیگر اثر ندارد و این شعار باید سر لوحه انقلابیون کشورهای عربی شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کرمان ادامه داد: این کشتارهایی که در لیبی و بحرین روی می دهد نشان از سیاستهای نسنجیده ای دارد که غرب پیشه کرده است اما همین کشتارها و خونهای ریخته شده دامان مستکبران را خواهد گرفت.

وی ادامه داد: امروز شاهدیم علیرغم شعارهای بشر دوستانه ای که در غرب سر داده می شود اما استکبار دست قذافی را برای دد منشی این دیکتاتور باز گذاشته شده و با تمام ابزار جنگی در راستای مبارزه با مردم اقدام می کند.

وی در ادامه با اشاره به ایام نوروز این روزها را فرصت مناسبی برای همدلی و وحدت دانست و گفت: باید در این روزها بهترین استفاده را برای معرفی پتانسیلهای استان به مسافران بکنیم.

کد مطلب 1275956

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها