به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون شمشیربازی، در این نشست امضای تفاهم نامه، علیرضا پورسلمان رئیس فدراسیون شمشیربازی، محسن وحدانی دبیر فدراسیون، مهلا محمدزاده نایب‌رئیس بانوان، محمدعلی کیهانی مسئول کمیته استعدادیابی فدراسیون، دکتر امیرعباس لشگری رئیس مرکز ورزش و تربیت‌بدنی دانشگاه آزاد اسلامی و دکتر جهان‌بین رئیس امور فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی حضور داشتند.

این تفاهم نامه همکاری با هدف توسعه و گسترش این رشته ورزشی در بخش‌های مختلف، استعدادیابی، آموزش، پژوهش و فعالیت‌های همگانی و قهرمانی به امضا رسید.



علیرضا پورسلمان رئیس فدراسیون شمشیربازی در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های دانشگاه آزاد اسلامی اظهار داشت: مکان و فضا را دانشگاه آزاد اعلام کند و امکانات تخصصی شمشیربازی را فدراسیون فراهم خواهد کرد تا بتوانیم از دانشجویان علاقه‌مند به این رشته استفاده کنیم.