نارضایتی هواداران از نتایج ضعیف مس کرمان

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، تیم فوتبال مس کرمان این روزها اسیر حاشیه هایی عجیب شده است از درگیری هایی که روزهای گذشته در تمرینات تیم بین بازیکنان با لیدرهای تیم ایجاد شد تا بازیهایی که مورد اعتراض هوادارن مس است، این روزها اوضاع تیم مس را بهم ریخته است.

تیم فوتبال مس کرمان که بعد از شکست ناراحت کننده برابر شهرداری تبریز مورد اعتراض شدید هواداران و افراد مختلف قرار گرفت در ادامه کار در بازی مقابل استقلال مساوی کرد و همین موضوع باعث شد باز جمع صمیمی هوادارن و بازیکنان جمع باشد اما با باخت دوم برابر تبریزی ها این بار در برابر تراکتور پرطرفدار و در حالی که مس می توانست برنده بازی باشد حاشیه های این تیم آغاز شد و لیدرها با حضور در تمرین مس با اعلام ناراضایتی از کار بازیکنان آنها را مورد اعتراض لفظی قرار دادند.

تمرین مس به صحنه درگیری لفظی بازیکنان و لیدرها تبدیل شد

البته این درگیری های لفظی با وساطت سرپرست تیم مس کرمان و مربیان تیم برطرف شد اما سایه کدورت بین دو جناح قطعا روی بازی های آتی تیم تاثیر می گذارد و تیم مس قطعا در آخرین بازی خانگی قبل از سال خود مقابل پیکان به مشکل برمی خورد و ممکن است لیدرهای تیم مثل بازی های اول فصل بازی را تحریم و از حضور در ورزشگاه برای تشویق تیم خودداری کنند.

تیم مس کرمان هرچند در شروع نیم فصل استارت خوبی داشت اما به نظر می رسد دیگر مثل گذشته استحکام لازم را ندارد شاید هم قرعه های بدی که به نام این تیم خورد باعث شکست و سقوط این تیم از رده ششم و زیر پای فولاد شده است.

یکی از نقاط ضعف مسی ها در بازی های اخیر کاهش گلزنی های این تیم است که قسمتی از این مشکل به مهار ادین هو برزیلی توسط مدافعین حریف برمی گردد چرا که نحوه کار وی توسط حریفان مس کرمان شناخته شده و مهار می شود.

وی در تازه ترین آماری که از گلزنان لیگ منتشر شده است با 15گل زده شده دررده دوم و بعد از گلزن فولاد یعنی رضا نوروزی قرار دارد که نشان از خستگی این بازیکن در بازی های این روزهای تیم مس کرمان دارد.

مرفاوی نیز در این روزها انگار با جو تیم غریبگی می کند چرا که تیم مس کرمان دور از بازیهای همیشگی اش قرار دارد و در ترکیب بندی تیمی بعضا ناهماهنگی هایی به وجود می آید که به ضرر تیم مس تمام می شود و یا برخی بازیکنان در حد و اندازه قبلی خود ظاهر نمی شوند.

لیگ برتر در فصل دهم خود تنها هشت بازی دیگر در کارنامه دارد که اگر مس بتواند نتیجه این بازی ها را از آن خود کند شاید بتوان هنوز امید هایی برای مسی ها جهت کسب سهمیه آسیایی داشت.

درگیری بین لیدرها و بازیکنان به عادت شده است

اما درگیری در تمرین مس بین لیدرها و بازیکنان باعث شد ساسان موسوی سرپرست تیم مس در دفاع از تیم وارد میدان شود، وی در این خصوص به خبرنگار مهر در کرمان گفت: متاسفانه به نظر می رسد درگیری بین لیدرها با بازیکنان و مربیان در فوتبال ایران کم کم به بدعت تبدیل می شود.

وی افزود: شخصا مسئول رفع درگیریهای ایجاد شده در تیم هستم و نباید اجازه بدهم به بازیکن تیم که در تیم سختی می کشد و زحمت می کشد، توهین شود.

وی یادآورشد: البته به هواداران حق می دهم که با توجه به جایگاه مس در جدول نگران سرنوشت تیم باشند اما اگر خوب دقت کنیم سال گذشته مس کرمان برای حفظ سهمیه لیگ برتر می جنگید و امسال در وضعیتی بهتر قرار دارد.

هنور بدنبال کسب سهمیه آسیایی هستیم

وی ادامه داد: هنوز هشت بازی دیگر برای تیم مس شانس خوبی است که بتواند با چند برد سهیمه آسیایی برای کرمان کسب کند که امیدوارم این اتفاق برای مس برای بار دوم رخ دهد.

موسوی درباره جدا شدن یوسفی از تیم مس نیز گفت: وی به دلیل آسیب دیدگی برای مدت نامشخصی نمی تواند فوتبال بازی کند به همین جهت با توافق طرفین رضایت نامه این بازیکن امضا شد.

با همه این اوضاع و احوال باشگاه مس کرمان از جمله باشگاههای است که همواره محکم پشت سر تیم نماینده خود ایستاده و در هر شرایط از تیم و کادر فنی حمایت می کند.

مس کرمان هم اکنون با تفاضل گل کمتر نسبت به فولاد در یک رده پایین تر از فولاد قراردارد و اگر بازی های تیم همین گونه با گل کمتر و یا تساوی تمام شود بزودی اغلب تیم ها با تفاضل گل بیشتر از مس جلو می زنند شاید هم فشار بازی ها در چند هفته اخیر روی دوش بازیکنان باعث کاهش توانایی بازیکنان شده است که باید منتظر بود و دید بعد از تعطیلات نوروزی که استراحت کوتاه مدتی به تیم ها می خورد، تکلیف تیم چه می شود.