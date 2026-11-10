به گزارش خبرنگار مهر، مازاد تجاری چین در سال جاری میلادی برای دومین سال متوالی از مرز یک تریلیون دلار عبور کرد؛ تحولی که نشان‌دهنده قدرت صادراتی این کشور در شرایط تداوم ضعف تقاضای داخلی و مشکلات بازار مسکن است.

به نوشته رویترز، مازاد تجاری چین در ۱۰ ماه نخست سال ۲۰۲۶ به ۱.۰۴ تریلیون دلار رسیده است. این رقم در حالی ثبت شده که صادرات این کشور در ماه اکتبر نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۵.۲ درصد افزایش یافته و از پیش‌بینی تحلیلگران فراتر رفته است.

یکی از عوامل اصلی رشد صادرات چین، افزایش تقاضای جهانی برای تجهیزات مرتبط با هوش مصنوعی و توسعه زیرساخت‌های پردازشی بوده است. بر اساس آمار منتشرشده، صادرات نیمه‌رساناهای چین در ۱۰ ماه نخست سال ۱۱۱.۱ درصد و صادرات کالاهای فناوری پیشرفته ۴۷.۹ درصد رشد داشته است صادرات نیمه‌رساناهای چین در ۱۰ ماه نخست سال ۱۱۱.۱ درصد و صادرات کالاهای فناوری پیشرفته ۴۷.۹ درصد رشد داشته است.

در بخش واردات نیز روند افزایشی قابل توجهی مشاهده می‌شود؛ به‌طوری‌که واردات چین در اکتبر ۴۱.۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافت. این رشد نشان‌دهنده افزایش تقاضا برای برخی مواد اولیه و کالاهای مورد استفاده در زنجیره تولید صنعتی است.

با وجود عملکرد قدرتمند تجارت خارجی، اقتصاد چین همچنان با چالش‌هایی در بخش تقاضای داخلی مواجه است. ضعف بازار مسکن، کاهش اعتماد مصرف‌کنندگان و مشکلات ساختاری در بخش مصرف، از جمله عواملی هستند که موجب شده صادرات نقش مهم‌تری در حفظ رشد اقتصادی این کشور ایفا کند.

در همین حال، فروش خودرو در بازار داخلی چین برای دوازدهمین ماه متوالی کاهش یافته است؛ موضوعی که در کنار رشد صادرات، عدم توازن میان بخش خارجی و داخلی اقتصاد این کشور را برجسته می‌کند.

افزایش مازاد تجاری چین همچنین می‌تواند تنش‌های تجاری این کشور با آمریکا و اتحادیه اروپا را تشدید کند. شرکای تجاری پکن نسبت به افزایش صادرات چین و تأثیر آن بر تولیدکنندگان داخلی خود نگرانی‌هایی مطرح کرده‌اند.

به این ترتیب، اگرچه رونق تجارت خارجی و تقاضای مرتبط با هوش مصنوعی به تقویت اقتصاد چین کمک کرده است، تداوم وابستگی به بازارهای خارجی می‌تواند این کشور را در برابر کاهش تقاضای جهانی و افزایش محدودیت‌های تجاری آسیب‌پذیر کند.