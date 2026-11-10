محمدرضا توانا، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تیم قرآنی «شهید هاشم دهقانی‌نیا» از کانون مهدیه اردبیل در بخش برادران بالای ۱۸ سال رتبه نخست مسابقات ملی قرآنی «مدهامتان» را کسب کرد و نام استان را در صدر افتخارات قرآنی کشور نشاند.

وی این موفقیت را حاصل تلاش شبانه‌روزی اعضای تیم دانست و گفت: ظرفیت‌های قرآنی مساجد استان در سطح ملی حرف‌های زیادی برای گفتن دارند.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد اردبیل گفت: مسابقات مدهامتان از مهم‌ترین رویدادهای قرآنی کشور است و کسب رتبه نخست، گواهی بر جدیت و برنامه‌محوری کانون‌های مساجد استان در ترویج فرهنگ قرآنی است.

توانا با اشاره به نقش مساجد در تربیت نسل قرآنی تصریح کرد: کانون‌های فرهنگی هنری تنها محل برگزاری برنامه‌های فرهنگی نیستند، بلکه پایگاه‌های اصلی تربیت معنوی و قرآنی جوانان به شمار می‌روند.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد اردبیل از تلاش مربیان و اساتید قرآنی قدردانی کرد و اظهار داشت: پشتیبانی از این عزیزان و فراهم کردن زیرساخت‌های آموزشی از اولویت‌های اصلی ستاد است.

وی این افتخار را به مردم استان، خانواده شهدا و به‌ویژه خانواده شهید هاشم دهقانی‌نیا تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد این موفقیت سرآغاز درخشش‌های بیشتر جوانان اردبیلی در عرصه‌های ملی و بین‌المللی قرآنی باشد.

توانا در پایان خاطرنشان کرد: ستاد از تمام ظرفیت‌های خود برای حمایت از فعالان قرآنی و توسعه فعالیت‌های مسجدمحور استفاده خواهد کرد و از جوانان علاقه‌مند دعوت می‌شود با پیوستن به کانون‌های فرهنگی هنری مساجد در این مسیر نورانی سهیم شوند.