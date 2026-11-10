سرهنگ احمد نیکبخت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر سرقت یک کیلو و ۶۰۰ گرم طلاجات از داخل گاوصندوق منزل وی، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پایگاه تجسس فرماندهی انتظامی شهرستان اصفهان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و رصد دقیق، موفق شدند پدر و پسری را که در این سرقت نقش داشتند شناسایی کنند و پس از هماهنگی با مرجع قضائی، طی عملیاتی ضربتی آن‌ها را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان ادامه داد: متهمان دستگیرشده در تحقیقات اولیه به ارتکاب سرقت با همدستی دو نفر دیگر اعتراف کردند که این افراد نیز در عملیات‌های جداگانه و هماهنگ توسط مأموران دستگیر شدند.

وی با اشاره به کشف تمامی طلاهای سرقتی از مخفیگاه متهمان تصریح کرد: در بازرسی‌های انجام‌شده، کلیه اموال مسروقه کشف و پس از تشکیل پرونده، متهمان برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.