برنامه ریزی برای تولید خودرو با برند فارس آغاز شود

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، روح الله احمدزاده در دیدار با صنعتگران و کشاورزان نمونه فارس گفت: برای اولین بار رکورد راه اندازی کارخانه خودروسازی در طول مدت پنج ماه را در این استان به ثبت رساندیم و از امروز باید به فکر تولید خودرویی با برند فارس باشیم.

وی ادامه داد: طراحی خودرویی با مالکیت فارس را باید مد نظر قرار داد که در این خصوص این خودرو باید با موتور فارسی نیز تولید شود.

استاندار فارس تاکید کرد: در بحث خدمات و تجهیزات خودرو این استان دارای غنی ترین مراکز است که از امروز با این پشتوانه باید به فکر تولید خودرو فارس با موتور تولید فارس باشیم.

احمدزاده با بیان اینکه صنعت طی یک سال اخیر رشد بالایی در فارس داشته است، تاکید کرد: طی یک سال گذشته شاهد سرعت گرفتن روند صنعتی شدن فارس بودیم و امروز آمار رشد 106 درصدی را به ثبت رساندیم ولی باید به گونه ای حرکت کنیم که رشد صنعت در فارس از 106 درصد به 206 درصد برسد.

استاندار فارس در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به صنعتگران استان نیز گفت: خطوط تولید باید حداکثرسازی شود و صنایعی که در حال تکمیل هستند باید به حمایت مسئولان استان طی سه ماه اول سال آینده به بهره برداری برسند.

احمدزاده تاکید کرد: توسعه صنعت و سرمایه گذاری باعث ایجاد اشتغال می شود که در این خصوص در سال آینده نیز ایجاد 150 هزار فرصت شغلی در استان را تعهد داده ایم.