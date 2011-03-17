به گزارش خبرنگار مهر، پذیرفته‌شدگان می بایست در یکی از روزهای شنبه 20 فروردین تا پنجشنبه 25 فروردین ماه 90 با در دست داشتن مدارک به یکی از مراکز آموزش علمی کاربردی سراسر کشور مراجعه کنند .

مدارک مورد نیاز برای ثبت نام تصویر تمام صفحات شناسنامه و اصل آن جهت مطابقت، اصل و تصویر کارت ملی، اصل و تصویر گواهی‌نامه پایان تحصیلات متوسطه یا گواهی معتبر دیپلم (همه پذیرفته‌شدگان باید قبل از ثبت‌نام فارغ‌التحصیل شده باشند)، اصل فرم تأییدیه معدل (جهت فارغ‌التحصیلانی که تا کنون گواهینامه پایان تحصیلات برای آنان صادر نشده است) اعلام شده است.

کلاسها از 27 فروردین ماه آغاز می شود.

