بودجه 90 اواخر فروردین وارد صحن مجلس می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی کریمی فیروزجایی پیش از ظهر پنجشنبه در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان مازندران در ساری افزود: بر اساس اهداف پیش بینی برنامه پنجم توسعه، 30 درصد تسهیلات ازدواج جوانان افزایش خواهد یافت.

وی خاطر نشان کرد: به منظور تحکیم بنیان خانواده برنامه های اساسی در حوزه مشاوره ای در دانشگاهها در برنامه پنجم توسعه دیده شده است.

نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دشمن از طریق تبلیغ فرقه های انحرافی به دنبال تزلزل افکار جوانان است تصریح کرد: گفتمان مهدویت به عنوان تفکر اثرگذار برای ارتقاء روحیه معنویت جوانان در دانشگاهها باید تقویت شود.

کریمی فیروزجایی بیان داشت: دبیرخانه گفتمان مهدویت در مازندران راه اندازی و ایده های اساسی این تفکر در سایر استانهای کشور تسری پیدا خواهد کرد.

سید علی اکبر طاهایی، استاندار مازندران با اشاره به اینکه واحد درسی "دانش و خانواده" در دانشگاهها باید تدریس شود گفت: مفاهیم قبل از ازدواج باید برای دانش آموزان مقطع متوسطه تبیین شود.

وی با بیان اینکه شناسایی دلایل افزایش طلاق در جامعه باید از طریق نهادهای فرهنگی مرتبط واکاوی شود افزود: برنامه های ترویجی ازدواج آسان در جامعه بیشتر تبلیغ شود.