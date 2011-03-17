تشکلهای مردمی حرکت دسته جمعی به بحرین را آغاز کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، اتحادیه انجمن‌های اسلامی اروپا در حمایت از مردم بحرین و محکوم کردن جنایات آل سعود بیانیه ای صادر کرد که متن کامل آن به شرح ذیل است:

بسم الله القاسم الجبارین

وَمَا لَکُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِی سَبِیلِ اللَّـهِ وَالْمُسْتَضْعَفِینَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِینَ یقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَـذِهِ الْقَرْیةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْکَ وَلِیا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْکَ نَصِیرًا

انجمن‌ها و تشکل‌های دانشجویی ایران، سازمان‌های مردم نهاد و هیأت‌های دوستداران اهل بیت (ع)، و مردم شریف و قهرمان ایران!

در روزهایی بسر می‌بریم که به‌طور مستمر شاهد به خاک و خون کشیده شدن هزاران نفر انسان بی‌گناه از مردم مظلوم بحرین توسط جلادان رژیم خونخوار و خونریز "آل خلیفه" هستیم که با چراغ سبز کامل اربابان آمریکایی‌شان و بایکوت حیرت انگیز رسانه‌یی غرب درصددند تا گوی سبقت از صدامیان و یزیدیان ربوده و برگ ننگین دیگری را در تاریخ جنایات بشری رقم زنند.

به راستی، مگر می‌توان جمجمه له شده و مغز متلاشی شده‌ى "شهید احمد فرحان" را برروی دست‌های مردم دید و استغاثه‌ها و فریادهای "یا زهرا (س)" و "یا حسین (ع)" را شنید و دم فرو بست؟ مگر می‌توان تصاویر اجساد سیاه شده‌ى مردم رنج دیده بحرین را در سردخانه‌ها مشاهده کرد و آرام نشست؟

مگر می‌توان ضجّه‌ها و شیون‌های پدران و مادران داغدیده‌ و اشک‌ها و گریه‌های یتیمان بحرینی را به چشم دید و ساکت بود؟ و به راستی مگر می‌توان لشکرکشی هزاران نفر از سپاهیان یزیدیان زمان و خونریزان وهابی را فقط نظاره‌ گر شد و دست روی دست گذاشت؟

حقیقتا آیا تنها محکوم کردن این جنایت، در چنین شرایطی تنها وظیفه‌ى ماست یا آن که می‌بایست در عمل به یاری مردم مظلوم بحرین شتافت؟

دنیای امروز، دنیای جنگ نرم و نبرد رسانه ا‌ی است. در این عرصه، کاراترین و برنده‌ترین سلاح، افکار عمومی جهانی است. سنگین‌ترین هزینه‌ها و بیش‌ترین فشارها بر نظام‌ها و کشورها، نه از طریق حمله نظامی به آن‌ها و جنگ سخت؛ بلکه از طریق تهاجم رسانه‌ ای به آن‌ها وارد می‌شود.

در جریان مسائل مربوط مصر، اگر پوشش رسانه‌یی گسترده نبود، رژیم سفاک "نامبارک" مصر هیچ ابایی از خونریزی‌ها و کشتارهای وسیع به مانند عادت سابقش نداشت. در ماجرای دردناک غزه نیز، که تحت بایکوت رسانه‌ ای شدید غرب بود،

بزرگترین گشایش برای مردم محاصره شده‌ى غزه پس از به راه افتادن کشتی آزادی از ترکیه و فداکاری سرنشینان آن کشتی فراهم شد که یکی از بزرگ‌ترین ضربه‌های رسانه‌یی در سالیان اخیر را به رژیم غاصب صهیونیستی وارد آورد.

و امّا در مورد بحرین، هم اکنون مردم مسلمان این کشور (اعم از شیعه وسنی) در محاصره هستند. این محاصره نه محاصره نظامی صرف از جانب "آل خلیفه" و اربابان آمریکایی و انگلیسی‌شان، بلکه مهمتر از همه محاصره‌ای خبری ـ رسانه‌ ای است.

در رسانه‌های غرب، اخبار مظلومیت مردم بحرین یا به محاق برده شده و یا با انتساب خیزش مردم مظلوم بحرین به نهادهای دولتی ایران، انعکاس منفی پیدا می‌کند. در این شرایط که دست دولت ایران و مجاری رسمی به‌ خاطر بسیاری ملاحظات بین‌المللی، حقوقی (و مخصوصا رسانه‌ ای) بسته است، بر سازمان‌های مردم نهاد، انجمن‌ها و تشکل‌های دانشجویی، هیأت‌های مذهبی و مردم انسان دوست کشورمان است که برای یاری مردم مظلوم بحرین قدم در صحنه گذاشته و در این راستا حرکتی مؤثر و هوشمندانه انجام دهند.

حرکتی گسترده (همانند حرکت کشتی آزادی در جریان غزه) می‌تواند در این شرایط، به یاری الهی بسیار کارساز و مؤثر باشد. در وضعیت کمبود امدادرسانی، امنیت جانی نداشتن مجروحان و مشکلات جدی بیمارستان‌ها در رسیدگی به آسیب دیدگان، حرکت گسترده‌ى کاروان‌های خودجوش مردمی از سواحل ایران به سمت بحرین پاسخی مناسب و هوشمندانه است به لشکرکشی سفّاکان "آل خلیفه"، "آل سعود"| و "آل نهیان". لشکری از انسانیت و نوع دوستی برای مقابله با لشکری از حیوانیت و درنده خویی.

حرکت گسترده و هم‌زمان صدها (و چه بسا هزاران) قایق، لنج و کشتی با سرنشینانی از پزشکان و امدادرسانان فداکار برای کمک به مصدومان و مجروحان، و برای جلو گیری از کشتار و به خون کشیدن مردم مظلوم و بی‌دفاع، از نقطه نظر وارد آوردن فشار بر دولت سفاک بحرین، می‌تواند در شرایط حاضر بسیار قوی‌تر و مؤثرتر از چنگ و دندان نشان دادن سیاسی و به پیش کشیدن بحث مداخله نظامی و براه انداختن مباحث استشهادی باشد.

نبایستی فراموش کرد که دولت خونریز بحرین به پشتوانه اربابان آمریکایی‌اش واهمه چندانی از تهدیدات سیاسی و نظامی ندارد؛ و چه بسا این‌گونه موارد بهانه‌ای شود برای سرکوب هر چه قساوت آمیزتر مردم بیگناه.

امّا حرکت گسترده کاروان مردمی "انسان دوستی و آزادیخواهی" با پوشش رسانه‌یی مناسب، به‌طور بالقوه می‌تواند دارای دو دستاورد باشد: یا سبب می‌شود دولت بحرین به کمک ناوگان اربابانش راه آن را سد کند، که در این صورت سبب حاصل شدن بزرگ‌ترین دستاورد می‌شود، که آن برافتادن پرده نفاق و آشکارشدن چهره واقعی آمریکا نزد افکار عمومی جهان و به خصوص ملت‌های به پا خاسته‌ منطقه است؛ و یا این که مشابه کاروان دوم کمک به غزه، امکان شکستن محاصره به مدد الهی میسر می‌شود و این امر سبب تقویت قوا، بالا رفتن روحیه و افزایش امید در ملّت مظلوم بحرین خواهد شد.

در این راستا، ما به عنوان اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان ایرانی در اروپا، از تشکل‌های مردمی در ایران و دیگر کشورهای هم‌جوار می‌خواهیم که با راه‌اندازی فوری کاروان‌های "انسان دوستی و آزادیخواهی" شامل پزشکان، امدادرسانان داوطلب و کمک‌های دارویی، هر چه سریع‌تر حرکت دسته جمعی خود را به طرف بحرین آغاز کنند. برد رسانه‌یی چنین اقدامی و روشنگری آن در شرایط حاضر، حقیقتا بی‌نظیر بوده و سبب وارد آوردن ضربه‌ای سنگین بر رژیم سفّاک و خونریز "آل خلیفه" و حامیان ظالم آن خواهد بود.

ما به عنوان اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا، در سطح تمامی انجمن‌ها و در شهرهای مختلف (به‌خصوص محیط‌های دانشگاهی) همکاری کامل خود را برای شکستن این محاصره‌ رسانه‌یی به کار خواهیم بست. هر ساعت و هر لحظه زودتر حرکت کردن کاروان‌های "انسان دوستی و آزادیخواهی"، می‌تواند باعث نجات سریع‌تر جان انسان‌های بی‌گناه شود و در مقابل هر لحظه تعلل و دست روی دست گذاشتن، و نشستن و تنها محکوم کردن، ایجاد فرصتی است برای به خاک وخون کشیده شدن بیش‌تر این مردم مظلوم و بی‌دفاع.

الَّذِینَ آمَنُوا یقَاتِلُونَ فِی سَبِیلِ اللَّـهِ وَالَّذِینَ کَفَرُوا یقَاتِلُونَ فِی سَبِیلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِیاءَ الشَّیطَانِ إِنَّ کَیدَ الشَّیطَانِ کَانَ ضَعِیفًا