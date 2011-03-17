عملیات اجرایی 496 پروژه عمرانی در کرمانشاه آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، محسن زرین در آخرین جلسه شورای اداری شهرستان کرمانشاه در سال 89 که در محل فرمانداری برگزار شد با بیان این مطلب به پیشرفتهای انقلاب اسلامی و کشورمان در 32 سال اخیر اشاره و با بیان اینکه هیچ کدام از تهدیدات و کارهای دشمنان نتوانست خللی در عزم و اراده ملت ایران به وجود آورد بر ادامه راه تاکید کرد.

وی افزود: در طول 32 سالی که از پیروزی انقلاب اسلامی می گذرد دشمنان همواره با دسیسه های مختلف و بعضا اقدامات کوردلانه درصدد ریشه کنی انقلاب الهی کشورمان برآمدند که با یاری خداوند متعال و هوشیاری مردم آگاه و بیدار کشورمان تمامی توطئه های آنان خنثی شد.

زرین ماه و با بیان اینکه نظام مقدس جمهوری اسلامی امروز در اوج قدرت و اقتدار خود قرار دارد، خاطرنشان کرد: ملتهایی که از ظلم و ستم اربابان وابسته به آمریکا خسته شده اند با الگو قرار دادن انقلاب اسلامی ایران درصدد برقراری حکومتی همانند حکومت ایران در کشور خود هستند، چرا که به حقانیت این انقلاب و نظام الهی کشورمان پی برده اند.

جمهوری اسلامی ایران الگویی شایسته و بی نظیر برای تمام کشورهای آزادی خواه دنیا است

فرماندار کرمانشاه از انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به عنوان الگویی شایسته و بی نظیر برای تمام کشورهای آزادی خواه دنیا یاد کرد و گفت: موج اسلام خواهی و مبارزه با ظلم و صدور انقلاب به تمام دنیا رنگ و بوی تازه ای به خود گرفته است.

وی در ادامه با بیان اینکه دولت خدمت گذار هم اکنون تمام توان خود را معطوف به خدمت رسانی شایسته به مردم و رفع محرومیت ها کرده است، یادآور شد: به یاری خداوند متعال در آینده نزدیک شاهد خواهیم بود که برخی فاصله های طبقاتی موجود در جامعه برطرف و همه از خدمات دولت بهره مند خواهند شد.

فرماندار کرمانشاه در ادامه سخنان خود به وضعیت شهرستان کرمانشاه در سالی که گذشت اشاره و با مثبت ارزیابی کردن آخرین وضعیت آن،اظهار امیدواری کرد تا تمامی مسئولین و مدیران شهرستان سال آینده را نیز با هدف خدمت رسانی هرچه بهتر و مناسبتر به مردم آغاز کنند.

9 هزار طرح زود بازده در کرمانشاه به بانک ها معرفی شده اند

زرین ماه در خصوص طرح های اقتصادی زودبازده شهرستان کرمانشاه نیز گفت: از ابتدای آغاز اجرای این طرح تاکنون، 9 هزار و 341 طرح اشتغالزایی در کرمانشاه ارایه که با نه هزار و 50 مورد از این طرح ها به میزان 386 میلیارد تومان در بانک انعقاد قرارداد صورت گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: این تعداد طرح در مجموع 23 هزار و 500 فرصت شغلی را در کرمانشاه ایجاد کرده است.

زرین ماه در ادامه با بیان اینکه در سال جاری عملیات اجرایی 496 پروژه عمرانی با 100 میلیارد تومان اعتبار در بخش های مختلف آغاز شده است، میانگین پیشرفت فیزیکی آن ها را 60 درصد اعلام و ابراز امیدواری کرد تا تیرماه سال آینده بخش عظیمی از این پروژه ها به اتمام برسد.

وی تصریح کرد: برای سال 89، کرمانشاه متعهد ایجاد 12 هزار و600 فرصت شغلی شده بود که با برنامه های تدوین شده توانستیم 26 هزار شغل ایجاد کنیم و این برای جوانان کرمانشاهی خبر خوبی می تواند باشد.

کرمانشاه آماده سفر رئیس جمهور است

زرین ماه در ادامه به سفر احتمالی هیئت دولت به کرمانشاه در فروردین سال 90 اشاره و از تمامی دستگاه های اجرایی شهرستان خواست آمادگی خود را که از ماه ها پیش حاصل شده است را برای پذیرایی هرچه بهتر از رییس جمهور حفظ کنند.

وی تاکید کرد: سفر رئیس جمهور به کرمانشاه قطعا برکات بی شماری را به همراه خواهد داشت و تمامی دستگاه ها و ادارات دولتی شهرستان باید تمهیدات لازم را در این خصوص اندیشیده و به نحو بسیار مطلوبی سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به کرمانشاه انجام شود.

زرین ماه در ادامه با اشاره به فرارسیدن ایام نوروز و حضور مسافران و مهمانان نوروزی تمامی دستگاه های اجرایی کرمانشاه را موظف کرد تا اقدامات لازم را برای رفاه و آسایش هرچه بیشتر مهمانان در این شهرستان فراهم آورند.

156مدرسه در کرمانشاه برای اسکان مسافرین نوروزی در نظر گرفته شده است

معاون برنامه ریزی فرمانداری کرمانشاه نیز در این جلسه با تاکید بر خدمت رسانی هرچه مطلوبتربه مهمانان نوروزی از در اختیار قرار دادن 156 مدرسه با هزار و 420 کلاس درس با امکانات رفاهی نسبی در سطح شهرستان کرمانشاه به این افراد در ایام تعطیلات نوروزی خبر داد.

فضل الله رنجبر همچنین از فعالیت 16 خبازی تا ساعت پایانی شب در ایام نوروز و در سطح شهرستان کرمانشاه خبر داد.

وی همچنین از شهرداری و سازمان برق منطقه ای خواست تا در ایام نوروز نسبت به حفظ نظافت شهرو روشنایی معابرتمهیدات لازم را بیندیشند.

رنجبر در پایان بحث حفظ امنیت مسافران نوروزی را بسیار مهم برشمرد و از نیروی انتظامی به عنوان حافظ نظم و امنیت شهر خواست تا بهترین تدابیر خود را در این خصوص بیندیشند.

در ادامه جلسه نیز بیات مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی کرمانشاه، از آماده به کار بودن این سازمان در ایام نوروز و نصیری سرپرست مرکز بهداشت این شهرستان نیز از نظارت دقیق بر مراکز تهیه و عرضه محصولات غذایی و همچنین فروشگاه های بین راهی در مدت تعطیلات نوروز خبر داد.