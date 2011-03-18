رفع محرومیت از مناطق مختلف کرج ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، حجت الاسلام محسن کازرونی با بیان این مطلب در مراسم بهره برداری از فاز اول پارک طبیعت حصارک اظهار داشت: طی دو سال گذشته به واسطه اقدامات صورت گرفته توسط شهرداری کرج به ویژه درمنطقه حصارک چهره این منطقه دگرگون شده است.

وی افزود: علی رغم تلاشهای صورت گرفته هنوز آثار شدید محرومیت از این منطقه زدوده نشده است.

این مسئول تاکید کرد: اجرای پروژه های متعدد عمرانی، فرهنگی و تفریحی می تواند گامی موثر در راستای کاهش فقر و محرومیت از این منطه بشمار رود که باید بیش از پیش مورد توجه مسئولان شهرستان و استان قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه توزیع عادلانه امکانات و خدمات حق تمامی شهروندان است، اظهار داشت: استفاده مناسب از تمامی امکانات و خدمات شهری حق تمامی مردم اعم از فقیر و غنی است بنابراین باید به نحوی برنامه ریزی شود تا تمامی اقشار مختلف جامعه از خدمات مختلف بهره مند شوند.

پارک طبیعت شهرداری منطقه 5 کرج به بهره برداری رسید

شهردار منطقه 5 شهرداری کرج نیز دراین مراسم از بهره برداری از فاز اول پارک طبیعت در زمینی به مساحت 1.5 هکتار در حصارک خبر داد و گفت: فاز اول این طرح با اعتباری در حدود 6 میلیارد ریال به بهره برداری رسیده و در اختیار شهروندان قرار می گیرد.

حسین صدرایی افزود:‌ فاز دوم این پروژه نیز که شامل؛ احداث فرهنگسرا، زمین چمن مصنوعی و پارکینگ طبقاتی است در سال آتی اجرا و به بهره برداری می رسد.

این مسئول با اشاره به اینکه برای اجرای این پروژه 10 میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده است، خاطر نشان کرد: با اجرای فاز دو پارک طبیعت در قمست شمالی این سایت بخشی از نیازهای مردم درحوزه تفریحی، فرهنگی و فضای سبز برطرف می شود.

رویکرد شهرداری، رفع محرومیت از منطقه است

شهردار منطقه پنج کرج با تاکید بر اینکه رویکرد شهرداری کرج رفع محرومیت از منطقه است، یادآور شد: رفع محرومیت از منطقه به واسطه اجرای طرحهای مختلف؛ فرهنگی، ورزشی، تفریحی و تفرجگاهی از اولویتهایی است که در دستور کار شهرداری قرار دارد.

وی افزود:‌ محله محوری و توجه به محلات محروم منطقه از اهم برنامه های شهرداری است که درسال آتی نیز مورد توجه قرار می گیرد.

صدرایی منطقه 5 شهرداری کرج را یکی از مناطق قدیمی کرج ذکر کرد و گفت:‌ بهبود وضعیت خدمات شهری در این منطقه نیازمند نگاه ویژه مدیریت شهری است که امیدواریم بر اساس تمهیدات اندیشیده شده از سوی شهردار کلانشهر کرج شاهد تحولاتی چشمگیر در سطح این منطقه باشیم.