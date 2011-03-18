۲۷ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۳۹

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل: عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون به نقل از خبرگزاریهای مهم به شرح زیر است.

- شمار قربانیان زلزله در ژاپن به 6 هزار و 539 نفر افزایش یافت.

- شورای امنیت منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی را تصویب کرد.

- رئیس جمهور آمریکا در تماس تلفنی با همتای فرانسوی خود و نخست وزیر انگلیس درباره برخورد با رژیم دیکتاتوری لیبی رایزنی کرد.

- 2 سرباز یمنی و 3  تن از عناصر القاعده در درگیری ها در مآرب کشته شدند.

- راسموسن دبیر کل ناتو اعلام کرد که حمله علیه غیرنظامیان در لیبی جنایتی ضد بشری است.

- آلمان نسبت به خطرات دخالت نظامی در لیبی هشدار داد.

- مجلس نمایندگان آمریکا پیش نویس باراک اوباما برای عقب نشینی نظامیان این کشور از افغانستان را رد کرد.

- فرانسه اعلام کرد که این کشور در عملیات نظامی در لیبی مشارکت خواهد کرد.

- کانادا اعلام کرد که برای مشارکت در تحریم هوایی لیبی 6 فروند جنگنده به این کشور ارسال خواهد کرد.

- ناتو امروز نتایج شورای امنیت درباره ایجاد منطقه پرواز ممنوع در لیبی را بررسی می کند.

