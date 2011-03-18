عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- شمار قربانیان زلزله در ژاپن به 6 هزار و 539 نفر افزایش یافت.
- شورای امنیت منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی را تصویب کرد.
- رئیس جمهور آمریکا در تماس تلفنی با همتای فرانسوی خود و نخست وزیر انگلیس درباره برخورد با رژیم دیکتاتوری لیبی رایزنی کرد.
- 2 سرباز یمنی و 3 تن از عناصر القاعده در درگیری ها در مآرب کشته شدند.
- راسموسن دبیر کل ناتو اعلام کرد که حمله علیه غیرنظامیان در لیبی جنایتی ضد بشری است.
- آلمان نسبت به خطرات دخالت نظامی در لیبی هشدار داد.
- مجلس نمایندگان آمریکا پیش نویس باراک اوباما برای عقب نشینی نظامیان این کشور از افغانستان را رد کرد.
- فرانسه اعلام کرد که این کشور در عملیات نظامی در لیبی مشارکت خواهد کرد.
- کانادا اعلام کرد که برای مشارکت در تحریم هوایی لیبی 6 فروند جنگنده به این کشور ارسال خواهد کرد.
- ناتو امروز نتایج شورای امنیت درباره ایجاد منطقه پرواز ممنوع در لیبی را بررسی می کند.
نظر شما