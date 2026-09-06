به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضی حدائق صبح یکشنبه در نهمین نشست مدیران تبلیغات اسلامی استان فارس با اشاره به سابقه تأسیس مدرسه عالی حکمرانی شهید بهشتی گفت: پس از تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر ضرورت تربیت مدیرانی در تراز انقلاب اسلامی و رفع خلأهای موجود در نظام آموزشی کشور، دانشگاه عالی دفاع ملی مأموریت یافت طرح جامع مدرسه عالی حکمرانی شهید بهشتی را تدوین و اجرایی کند.
وی افزود: این مجموعه از سال ۱۳۹۷ فعالیت خود را آغاز کرده و با بهرهگیری از الگوهای مدیریت اسلامی و انقلابی، در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری به تربیت کارشناسان و مدیران راهبردی میپردازد.
حدائق ادامه داد: با توجه به ضرورت شناسایی و استعدادیابی نیروهای جوان و متعهد، از سال ۱۴۰۱ و پس از رایزنی با مدیریت وقت استان، مدرسه عالی حکمرانی در استان فارس راهاندازی شد که در حال حاضر تنها شعبه این مرکز در سطح کشور است.
وی با بیان اینکه این مدرسه تاکنون شش دوره آموزشی برگزار کرده است، گفت: هماکنون تربیت مدیران شهرداری و کارکنان جوان و مستعد در قالب دورههای ارتقای توانمندی مدیریتی دنبال میشود.
مسئول مدرسه عالی حکمرانی شهید بهشتی فارس افزود: این برنامهها با هدف کادرسازی و تربیت مدیرانی اجرا میشود که بتوانند با تکیه بر اصول حکمرانی متعالی در عرصههای مدیریتی کشور نقشآفرین باشند.
تأکید بر تربیت مدیران جهادی و مسئلهمحور
حدائق با تأکید بر ضرورت تغییر الگوی مدیریتی در کشور گفت: هدف مدرسه عالی حکمرانی، تربیت مدیرانی است که فراتر از محدودیتهای مادی و منابع موجود، بر پایه مدیریت الهی و قدرت حل مسئله عمل کنند.
وی با انتقاد از مدلهای مدیریتی متکی بر منابع مادی و فلسفههای سکولار افزود: این الگوها در مواجهه با کمبودها و چالشها دچار درماندگی میشوند، در حالی که مدیریت اسلامی و انقلابی با الگوبرداری از سبک رهبری امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب و تکیه بر بصیرت و هدایت الهی، میتواند در سختترین شرایط زمینهساز تحولات بزرگ باشد.
حدائق با بیان اینکه در این مجموعه به دنبال مدرکگرایی نیستیم، تصریح کرد: هدف اصلی، افزایش توانمندی عملیاتی مدیران و تقویت قدرت حل مسئله برای پیشبرد اهداف نظام اسلامی است.
وی درباره ساختار مدیریتی این مرکز نیز گفت: مدرسه عالی حکمرانی در استان فارس تحت نظارت نماینده ولیفقیه در استان و با هدایت شورای راهبری متشکل از اساتید برجسته، مدیران ارشد دانشگاهی و مسئولان نظام فعالیت میکند.
حدائق از تلاش برای تأمین منابع آموزشی اصیل در حوزه مدیریت اسلامی خبر داد و گفت: برای جلوگیری از انحراف، بیانات و سفارشات مکتوب امامین انقلاب در زمینه مدیریت جهادی و انقلابی گردآوری و موضوعبندی شده است تا به عنوان منبع اصلی آموزشی مورد استفاده قرار گیرد.
وی ادامه داد: حدود ۵۰ استاد برجسته حوزههای علمیه و دانشگاه با این مجموعه همکاری دارند و چهار گروه آموزشی شامل اصول اعتقادی و اخلاق، بصیرت و مسائل سیاسی، مدیریت و رهبری و نظام اداری در مدرسه عالی حکمرانی تشکیل شده است.
مسئول مدرسه عالی حکمرانی شهید بهشتی فارس گفت: در حوزه نظام اداری تلاش میکنیم مدیران به جای دور زدن قوانین، از ظرفیت قوانین برای مدیریت هوشمندانه استفاده کنند.
«دانشگاه امین ولایت»؛ چشمانداز جدید حکمرانی در فارس
حدائق با اشاره به ضرورت تسلط مدیران بر ابزارهای نوین اظهار کرد: همانطور که دشمنان از هوش مصنوعی برای طراحی عملیاتهای خود استفاده میکنند، ما نیز باید با تسلط بر این ابزارها و فناوریهای نوین، از آنها در مسیر کارهای الهی و پیشبرد اهداف نظام اسلامی بهره ببریم.
وی در تشریح چشمانداز آینده مدرسه عالی حکمرانی فارس گفت: با نظر مساعد نماینده ولیفقیه در استان فارس، تصمیم بر این شده است که این مدرسه به «دانشگاه امین ولایت» ارتقا یابد.
حدائق افزود: هدف از این ارتقا، تربیت مدیرانی در تراز تمدن نوین اسلامی و تحقق مأموریت کادرسازی برای جهان اسلام است.
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