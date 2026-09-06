به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن امامیان پیش از ظهر یکشنبه در مراسم اختتامیه رقابت های قرآنی شبکه بهداشت و درمان و سلامت کشور در سالن دانشگاه صنعتی شاهرود از تلاش و تمهیدات لازم برای میزبانی هر چه بهتر این رویداد معنوی در مجموعه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود خبر داد.

وی با بیان اینکه توسعه معنویت و اخلاص رویکرد دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در میزبانی این رویداد معنوی بود، افزود: برگزاری این رویداد موجی از همدلی و همراهی و معنویت را نیز در بین همکاران شبکه بهداشت و درمان و سلامت ایجاد کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود ادامه داد: از نزدیک شاهد بودیم که این همدلی و نزدیکی و معنویت تا چه میزان در راستای پیشبرد اهداف و رسالت های شبکه بهداشت و درمان شاهرود موثر بود و این از آثار با برکت فعالیت های قرآنی از این دست است.

امامیان ضمن گرامی داشت شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، شهدای سلامت و به خصوص رهبر شهید انقلاب اسلامی و امام راحل (ره) ابراز کرد: فرهنگ قرآنی و توسل و ایمان بود که هشت سال دفاع مقدس را برای رزمندگان ما به صحنه غرور آفرینی بدل کرد.

وی با قیاس بین فعالیت های زمان دفاع مقدس و دوران کنونی افزود: صحنه های ایثار و همدلی در شبکه بهداشت و درمان کشورمان بیانگر آن صحنه های ایثار در دوران دفاع مقدس است و این به برکت قرآن و عترت رقم می خورد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود با بیان اینکه در شرایط کنونی ما به این روحیه در کشورمان نیاز داریم، گفت: در نظام سلامت کار اصلی تخصصی، خدمت‌رسانی در عرصه های علم نافع است اما توسل به قرآن کریم والاترین افتخار برای خدمتگزاران عرصه سلامت است.

امامیان با بیان اینکه شبکه بهداشت و درمان در کنار علم و خدمت‌رسانی باید به انسانیت توجه داشته باشد که آموزه ای قرآنی است، بیان کرد: کرامت،اخلاق و مسئولیت پذیری درس هایی است که شبکه بهداشت و درمان از قرآن کریم می گیرند تا با افزایش وحدت و همدلی، به جامعه خدمت‌رسانی بهتری داشته باشد.

گفتنی است در این مراسم از برگزیدگان بخش های مختلف رقابت های قرآنی خانواده بزرگ بهداشت و درمان و سلامت کشور، قدردانی شد.