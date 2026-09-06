به گزارش خبرنگار مهر، احمد عجم پیش از ظهر یکشنبه در خاتمه مسابقات قرآنی شبکه سلامت کشور که در سالن همایشهای دانشگاه صنعتی شاهرود برگزار شد، با اشاره به برگزاری این رویداد برای نخستین بار در شاهرود، اظهار کرد: توسعه فعالیتهای قرآنی یکی از رویکردهای مهم برگزاری این رویدادهای معنوی است.
وی با اشاره به حدیث رسول اکرم(ص) درباره قرآن و عترت به عنوان دو یادگار جدانشدنی ایشان، افزود: پاسداشت قرآن کریم همواره رسالتی برای همه ما محسوب میشود.
نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه فعالان قرآنی و مفسران کلامالله اجر عظیمی در کنار حوض کوثر خواهند داشت، گفت: توسعه فعالیتهای قرآنی از ارزش و اهمیت بسیاری برخوردار است.
عجم با بیان اینکه انس با قرآن کریم مسئولیتهای مهمی را نیز بر دوش فعالان این حوزه قرار میدهد، افزود: یکی از این رسالتها، پاسداری از پیوند مستحکم میان قرآن کریم، عترت و اهل بیت(ع) است.
وی با تأکید بر اینکه قرآن باید در متن زندگی انسان قرار داشته باشد، ادامه داد: قرآن کریم کتاب رحمت، شفا و شفاعت است و باید در زندگی همه ما جاری و ساری شود.
نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه فعالان قرآنی در توسعه فرهنگ قرآن کریم نقش مهمی دارند، تصریح کرد: آثار و برکات قرآن کریم باید به صورت مستمر به نسلهای آینده منتقل شود.
عجم با اشاره به نقش رویدادهای قرآنی و فعالیتهای فرهنگی در ترویج این فرهنگ، خاطرنشان کرد: انسیافتگان با قرآن کریم باید قدردان نعمت انس با کلامالله مجید باشند.
گفتنی است در این مراسم از برگزیدگان بخشهای مختلف مسابقات قرآنی خانواده بزرگ بهداشت، درمان و سلامت کشور تجلیل شد.
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