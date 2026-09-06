به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۵ شهریور ماه) مجلس، اظهار کرد: این روزها یادآور حماسه ماندگار مردم تهران در ۱۷ شهریور و جمعه سیاه سال ۵۷ است. روزی که خون پاک مردم توسط رژیم منحوس پهلوی در میدان شهدای تهران بر زمین ریخت و نهال انقلاب را آبیاری کرد و نشان داد این ملت در راه حق و ایستادگی در برابر طاغوت و مستکبران از هیچ فداکاری دریغ نمی‌ورزد.

وی ادامه داد: میدان مبارزه‌ امروز نیز همان میدان است و ما در مسیر جهاد و مقاومت قرار داریم و در شرایطی که دشمن همه ظرفیت خود را برای فشار بر ملت ایران به میدان آورده است، با تلاش همه جانبه ارکان کشور و ایستادگی بی‌نظیر مردم به فضل الهی پوزه دشمن را در میدان جنگ اقتصادی نیز همچون میدان مبارزه نظامی و میدان مبارزه دیپلماسی به خاک خواهیم مالید.

رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: این ایستادگی‌ و حفظ اقتدار در شرایطی است که در میانه‌ یک جنگ تمام‌عیار با تمام جبهه‌ کفر هستیم و با ضربات سهمگین نیروهای نظامی به پایگاههای آمریکا، سردمداران این کشور در شرایط استیصال قرار گرفته و با حرف‌ها و شعارهای واهی، از هوش مصنوعی برای تولید عکس و ویدیو از میدان نبرد استفاده می‌کنند.

پاسخ سریع و سنگین ایران به هرگونه تجاوز

وی افزود: آمریکایی‌ها حتماً فهمیده‌اند که دوران «پاسخ‌های متناسب» به پایان رسیده است و ضربات ما در عملیاتهای اخیر به پایگاه‌های متجاوز، تنها یک شروع بود و اگر تا امروز نفهمیده اند تا دیر نشده باید بفهمند که قواعد بازی عوض شده است و از این پس، هرگونه تجاوز به منافع و امنیت ایران، پاسخی «سریع‌تر،سنگین‌تر و دردناک‌تر» دریافت خواهد کرد.

قالیباف گفت: در کنار میدان نظامی، امروز اصلی‌ترین نبرد ما در میدان تولید و معیشت مردم است. نوسانات شدید قیمت ارز، تورم، بیکاری و مدیریت بازار، چالش‌های اساسی هستند که به معیشتِ مردم فشار جدی وارد کرده و در سالی که توسط رهبر معظم انقلاب با عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه‌ی وحدت ملّی و امنیّت ملّی» نام گذاری شده، باید با تکیه بر تولید داخلی و استفاده از ظرفیتهای فناورانه‌ نخبگان جوان، برای آن‌ها تدبیر و راه‌حل کوتاه‌مدت و دائمی داشت. همچنین در شرایطی‌ که دشمن با تشدید تحریم‌ها به دنبال فلج‌ کردن چرخه‌ تأمین کالا و مدیریت انرژی است، باید با ایجاد ظرفیتهای جدید مدیریت هوشمند در حوزه واردات، تشویق تولید و بهره‌گیری‌ از توان نخبگان سدی در برابر طمع بیگانگان ساخت.

مردم سختی را تحمل می‌کنند اما سوءمدیریت را نه

وی ادامه داد: مردمی که تا پای جان مقابل دشمن خونخوار آمریکایی ایستاده‌اند، سختی را تحمل می‌کنند اما سوء مدیریت و کم‌کاری را تحمل نمی‌کنند و از ما انتظار مدیریت سریع این میدان را دارند و این حق مسلم مردم است.

رئیس مجلس تاکید کرد: حفظ «انسجام درونی» و «قدرت بازدارندگی خارجی» دو ابزار مهم برای مقابله با دشمن است و هرگونه سخن یا عملی که به تضعیف این دو ستون اساسی منجر شود، نه تنها خلاف تدبیر عقلانی، بلکه مغایر با توصیه های موکد رهبر معظمِ انقلاب اسلامی است.

پرهیز از ضعیف‌نمایی؛ دستورالعمل راهبردی

وی بیان کرد: توصیه‌ مهم ایشان به پرهیز جدی از ضعیف نمایاندن خود و نظام، یک دستورالعمل راهبردی است که باید در تمام عرصه‌ها، مدنظر قرار گیرد. البته این بدان معنا نیست که مشکلات یا نقد عملکردها را فراموش کنیم، بلکه به این معناست که باید حل‌ این‌ اشکالات را در دستورکار اصلی جلسات قرار داده و برای مرتفع کردن آنها برنامه ریزی کنیم.

قالیباف در ادامه گفت: روزهایی که گذشت، سالگرد شهادت شهید محمود کاوه رفیق و همسنگر و همشهری عزیز ما بود. شهید عزیزی که از زمانی که انقلاب به پیروزی رسید در سخت ترین جبهه ها برای مقابله با ضد انقلاب حضور داشت و وقتی در منطقه ای حضور می یافت، نام او همچون مالک اشتر علی (ع) به معنی تأمین امنیت مردم برای آن منطقه بود.

وی خاطرنشان کرد: در پایان، یاد و خاطره‌ی همه‌ شهدایِ انقلاب اسلامی و جنگ های تحمیلی را گرامی میدارم و امیدوارم خداوند به برکت خون این شهدا و امام شهید امت، هرچه زودتر احساس پیروزی را در دلهای مردم عزیز ایران شعله ور سازد. وَاُخْری‌ تُحبّونَها نَصْرٌ منَ االله وَفَتْحٌ قَریبٌ وَبَشر الْمُؤْمنین.