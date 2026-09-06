به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، نزدیک به نیمی از رأی‌دهندگان مستقل اکنون به حزب دموکرات گرایش دارند؛ موضوعی که به گفته نظرسنجی، بزرگ‌ترین برتری دموکرات‌ها بر جمهوری‌خواهان از سال ۲۰۰۸ تاکنون را رقم زده است.

بر اساس جدیدترین داده‌های فصلی گالوپ درباره گرایش حزبی رأی‌دهندگان که روز شنبه از سوی واشنگتن اگزماینر گزارش شد، رأی‌دهندگان مستقل در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای ماه نوامبر آمریکا بیش از گذشته به سمت حزب دموکرات متمایل شده‌اند.

در میان پاسخ‌دهندگانی که در نظرسنجی سه‌ماهه دوم گالوپ خود را نه جمهوری‌خواه و نه دموکرات معرفی کردند، ۴۹ درصد گفتند به دموکرات‌ها گرایش دارند، در حالی که ۳۹ درصد به جمهوری‌خواهان متمایل بودند.

برتری دموکرات‌ها در میان رأی‌دهندگان مستقل از سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۵، یعنی زمانی که دونالد ترامپ برای دومین دوره ریاست‌جمهوری خود به کاخ سفید بازگشت، چهار واحد درصد افزایش یافته است. این تغییر در میان رأی‌دهندگانی که مستقیماً خود را وابسته به یکی از دو حزب می‌دانند نیز دیده می‌شود.

در سراسر آمریکا، اکنون ۳۱ درصد رأی‌دهندگان خود را دموکرات معرفی می‌کنند؛ این رقم در زمان آغاز به کار ترامپ ۲۸ درصد بود. با این حال، همچنان اکثریت رأی‌دهندگان خود را نه جمهوری‌خواه و نه دموکرات می‌دانند، هرچند این سهم در دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ نوسان داشته است.

به نوشته نیویورک‌تایمز، این ارقام بزرگ‌ترین برتری دموکرات‌ها بر جمهوری‌خواهان از سال ۲۰۰۸ را نشان می‌دهد.

کاهش ۹ واحد درصدی سهم رأی‌دهندگان مستقلی که به جمهوری‌خواهان گرایش دارند، در مقایسه با سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۲، می‌تواند چالشی برای نامزدهای جمهوری‌خواه باشد که در رقابت‌های نزدیک انتخاباتی به دنبال جذب رأی‌دهندگان میانه‌رو هستند.

کاهش مستمر محبوبیت ترامپ در دومین دوره ریاست‌جمهوری او نیز نگرانی‌های جمهوری‌خواهان پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای را افزایش داده است.

ترامپ در کارزار انتخاباتی خود به‌شدت بر فشارهای مربوط به هزینه‌های زندگی که در دوران ریاست‌جمهوری جو بایدن شکل گرفته بود تمرکز کرده بود، اما تورم از زمان آغاز درگیری‌ها در ماه فوریه همچنان بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو باقی مانده است.

رأی‌دهندگان به‌طور فزاینده‌ای تنش‌های خاورمیانه و افزایش هزینه‌ها در پی اختلال در حمل‌ونقل دریایی از مسیر تنگه هرمز را از دلایل کاهش حمایت خود از ترامپ عنوان کرده‌اند.

جمهوری‌خواهان همچنین امیدوارند چهره‌های سوسیالیست برجسته در حزب دموکرات از جمله زهران ممدانی، شهردار نیویورک و عبدال السید، نامزد دموکرات مجلس سنای آمریکا در ایالت میشیگان بتوانند در رقابت‌های نزدیک انتخاباتی به نفع آنها عمل کنند.

کمیته ملی جمهوری‌خواهان این هفته در تگزاس یک گردهمایی انتخاباتی برگزار می‌کند تا آنچه را «تضاد میان عقل سلیم و دیوانگی» می‌خواند، برجسته کند.