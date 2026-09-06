به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدحسین آیتی دبیر شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی در نامه ای خطاب به روسای دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور موضوع ضوابط مربوط به شناسایی و ساماندهی ساختار سازمانی گروه‌های آموزشی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی را ابلاغ کرد.

در این نامه آمده است: «احترام با عنایت به اجرای اسناد و قوانین بالادستی و تاکیدات متعدد قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران به ویژه تکالیف مقرر مطابق بند ۵ جزء الف ماده ۱۰۵ آن قانون مبنی بر ساماندهی و توسعه آموزش عالی مبتنی بر آمایش تصویب در شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی و به روز رسانی مستمر ظرفیت ها و ساختارهای آموزشی و تبصره ۱ ماده ۹۵ قانون برنامه پنجساله توسعه مبنی بر اینکه وزارتخانه های علوم و تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند نسبت به رفع هم پوشانی رشته ها و گرایش های فعال بر اساس سیاستهای شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام کنند و در راستای اجرای تاکیدات معاون علمی فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه و معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، موضوع انطباق ساختارهای سازمانی با مجوزهای قانونی بدین وسیله فهرست گروه های آموزشی دارای مجوز که تاکنون در شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی به تصویب رسیده اند جهت استحضار و اقدام لازم اعلام می شود.

خواهشمند است دستور فرمایید؛ از این پس صرفاً گروه های آموزشی مندرج در فهرست پیوست به عنوان گروه های آموزشی دارای مجوز مبنای ایجاد استمرار و تایید ساختار سازمانی مربوطه قرار گرفته و پیش بینی و تخصیص پست های سازمانی از جمله: مدیر گروه کارشناس گروه و سایر عناوین سازمانی مرتبط صرفاً برای این گروه ها انجام پذیرد.

هر گونه اقدام در خصوص ایجاد یا استمرار ساختار سازمانی برای گروه های آموزشی موجود خارج از فهرست اعلامی منوط به احراز و تایید مجوز قانونی آن گروه خواهد بود.

چنانچه آن دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی دارای گروه آموزشی دیگری است و در فهرست پیوست عنوان گروه درج نشده، لیکن بر اساس مصوبات و مجوزهای صادره از مراجع قانونی ذیصلاح مجاز به فعالیت است؛ مقتضی است تصویر کلیه مستندات مصوبات و مجوزهای مربوطه را به دبیرخانه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی ارسال تا پس از بررسی و تایید در فهرست گروه های آموزشی دارای مجوز درج و به روز رسانی شود.

از ابتدای شهریور ماه فهرست به روز شده گروه های آموزشی دارای مجوز که در پایگاه اطلاع رسانی شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی منتشر خواهد شد، ملاک عمل تمامی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور در شناسایی گروه های آموزشی دارای مجوز و نیز مبنای اقدامات مرتبط با ایجاد استمرار و تایید ساختار سازمانی این گروه ها خواهد بود.

نظر به ضرورت هم افزایی و وحدت رویه میان حوزه های آموزش و توسعه مدیریت و منابع در اجرای قوانین و مقررات مربوط به ساماندهی گروه های آموزشی رونوشت این نامه جهت استحضار و بهره برداری در فرآیندهای مرتبط به معاونت توسعه مدیریت و منابع و اداره کل منابع انسانی و نیز اداره کل بودجه وزارت بهداشت جهت پیش بینی و تامین بودجه مورد نیاز ارسال می شود تا شناسایی تایید و استقرار ساختار سازمانی گروه های آموزشی دارای مجوز در تعامل و هماهنگی کامل میان معاونت های آموزشی و توسعه مدیریت و منابع انجام پذیرد.

امید است با همکاری و اهتمام آن دانشگاه/ دانشکده ضمن استقرار وحدت رویه در سطح دانشگاه های علوم پزشکی کشور زمینه اجرای صحیح قوانین و مقررات و ساماندهی ساختار گروه های فراهم شود.»