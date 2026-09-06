به گزارش خبرگزاری مهر، آیین اختتامیه دهمین دوره جایزه فیروزه با حضور مسئولان فرهنگی، داوران، هنرمندان، فعالان صنایع فرهنگی و خلاق و برگزیدگان این دوره، روز سه‌شنبه ۲۴ شهریورماه ۱۴۰۵ در مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی برگزار می‌شود. دهمین دوره جایزه فیروزه با هدف شناسایی، حمایت و معرفی ظرفیت‌های برتر صنایع فرهنگی و خلاق کشور برگزار شده و در این دوره، آثار متنوعی از استان‌های مختلف کشور در حوزه‌های گوناگون مورد ارزیابی و داوری قرار گرفته‌اند. در آیین اختتامیه، برگزیدگان بخش‌های مختلف جایزه معرفی و از صاحبان آثار منتخب تقدیر خواهد شد. همچنین از تعدادی از دبیرخانه‌های برتر استانی که در برگزاری، توسعه و ترویج این رویداد نقش مؤثری داشته‌اند، تجلیل می‌شود.

علیرضا نوری‌زاده، مدیرکل مؤسسات و صنوف فرهنگی، با اشاره به رویکرد دهمین دوره جایزه فیروزه گفت: جایزه فیروزه علاوه بر شناسایی و تقدیر از آثار برتر، به دنبال معرفی ظرفیت‌های خلاق فرهنگی، حمایت از تولیدکنندگان و فعالان این حوزه و فراهم‌کردن زمینه توسعه بازار محصولات فرهنگی و خلاق است.

او افزود: گستردگی حضور استان‌ها و تنوع آثار رسیده به دبیرخانه، نشان‌دهنده ظرفیت قابل توجهی است که در سراسر کشور در حوزه صنایع فرهنگی وجود دارد. شناسایی و معرفی این ظرفیت‌ها می‌تواند به تقویت اقتصاد فرهنگ، توسعه کسب‌وکارهای خلاق و افزایش حضور محصولات فرهنگی ایرانی در بازار کمک کند.

همزمان با برگزاری آیین اختتامیه، نمایشگاه آثار برگزیده ادوار جایزه فیروزه نیز در مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی افتتاح خواهد شد. در این نمایشگاه، منتخبی از آثار شاخص و برگزیده دوره‌های مختلف جایزه به نمایش گذاشته می‌شود تا علاوه بر معرفی دستاوردهای این رویداد در طول سال‌های گذشته، زمینه معرفی مستمر هنرمندان، طراحان و تولیدکنندگان محصولات فرهنگی فراهم شود.

دهمین دوره جایزه فیروزه با مشارکت استان‌های مختلف کشور و با تمرکز بر شناسایی و حمایت از تولیدات خلاق و نوآورانه فرهنگی برگزار شده است و آیین اختتامیه آن، فرصتی برای گردهمایی فعالان این حوزه و معرفی ظرفیت‌های برتر صنایع فرهنگی کشور خواهد بود.

آیین اختتامیه دهمین دوره جایزه فیروزه، سه‌شنبه ۲۴ شهریورماه ۱۴۰۵، از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی برگزار خواهد شد.