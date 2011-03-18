مصرف دارو در لرستان از میانگین کشوری بالاتر است

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، سعید سالاروند در اولین نشست شورای استانی برنامه ریزی دارویی، برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع، در سخنانی اظهار داشت: آموزش پایه ای دانشجویان پزشکی و سایر رشته های مرتبط ، آموزش عمومی مردم و فرهنگ سازی سلامت از عوامل مهم و تأثیرگذار در مصرف منطقی دارو در لرستان است.

وی با اشاره به درج تعداد 4.4 اقلام دارویی به طور میانگین در نسخه های بیماران، خاطر نشان کرد: مصرف دارو در لرستان نسبت به میانگین کشوری از میزان بالایی برخوردار است.

مدیر کل بیمه خدمات درمانی استان لرستان ادامه داد: با توجه به این مشکل باید با برنامه ریزی باید به سمت اصلاح این نقیصه برویم.

سالاروند یادآور شد: این در حالیست که پس از کشور چین با جمعیت فراوانی که دارد کشور ایران در رتبه دوم مصرف بی رویه دارو در جهان قرار دارد که این مهم باید اصلاح و ساماندهی شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان نیز در این جلسه در سخنانی به تشریح و تبیین دستورالعملهای موجود در این زمینه پرداخت و از تعامل خوب و ارزشمند بیمه خدمات درمانی تقدیر کرد.

اردشیر شیخ آزادی با اشاره به کاهش چشمگیر تعداد اقلام دارویی در نسخ پزشکان مجری طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع بعنوان یک اقدام خوب، از متولیان اجرای طرح خواست که با اتخاذ تدابیر و با برنامه ریزی اصولی تلاش کنند که مصرف داروها را منطقی کرده و از اتلاف این سرمایه بزرگ جلوگیری نمایند.

بنابر این گزارش در ادامه اعضای این شورا پیرامون مسائل مختلف اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع و نحوه تهیه و توزیع داروهای مورد نیاز مراکز بهداشتی و درمانی روستائی و خانه های بهداشت به بحث و تبادل نظر پرداختند.