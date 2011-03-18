به گزارش خبرگزاری مهر ، نویسندگان، تصویرگران، مترجمان، کتابداران، ناشران، توزیع‌کنندگان و فروشندگان کتاب‌های کودکان از سراسر جهان برای شرکت در این نمایشگاه به ایتالیا سفر می‌کنند؛ رویدادی که بزرگ‌ترین گردهمایی سالانه دست‌اندرکاران ادبیات کودک دنیا به شمار می‌رود.

این نمایشگاه چهار روزه، با برگزاری برنامه‌ها و برپایی گروه‌های کاری مختلف، فرصتی را برای کارشناسان فراهم می‌کند تا به خرید و فروش حق نشر آثار بپردازند، فرصت‌های شغلی و ارتباطات تازه پیدا کنند و با چند و چون ادبیات کودک در دیگر کشورها آشنا شوند.

همچنین هر سال، نزدیک به 600 خبرنگار از 70 کشور جهان برای پوشش خبری نمایشگاه به بولونیا سفر می‌کنند.



اعلام برنده جایزه یادبود آسترید لیندگرن، گران‌ترین جایزه ادبیات کودک جهان، هر سال همزمان با نمایشگاه کتاب کودک بولونیا، در سوئد برگزار می‌شود و مراسم اعلام برنده به طور مستقیم در نمایشگاه بولونیا پخش می‌شود. هر دو سال یکبار هم برنده جایزه جهانی هانس کریستین اندرسن، مهم‌ترین جایزه ادبیات کودک جهان در جریان نمایشگاه بولونیا معرفی می‌شود اما نمایشگاه بولونیا هم یک جایزه دارد؛ جایزه راگازی بولونیا که به برترین کارهای تصویرگری کتاب کودک جهان اهدا می‌شود.

نمایشگاه تصویرگران کتاب کودک بولونیا، یکی از بخش‌های مهم نمایشگاه است. تصویرگران بسیاری از کشورهای مختلف، آثار خود را برای به نمایش درآمدن در نمایشگاه تصویرگران بولونیا نامزد می‌کنند. این نمایشگاه، فرصت بسیار خوبی برای شناخته شدن و دریافت سفارش‌های کاری پیش روی تصویرگران قرار می‌دهد.

نمایشگاه تصویرگران، پس از نمایشگاه بولونیا به ژاپن سفر می‌کنند و در چندین نمایشگاه برای تماشای دانش‌آموزان، آموزگاران و کتابداران گذاشته می‌شوند. نمایشگاه تصویرگران کتاب کودک بولونیا، از سال 1967 تاکنون هر سال برپا شده است.

سنت دیگر این نمایشگاه، معرفی یک کشور به عنوان مهمان افتخاری است. امسال، کشور لیتوانی، مهمان افتخاری است و آثار تصویرگران این کشور در یک سیر تاریخی به طور ویژه به بازدیدکنندگان از نمایشگاه معرفی می‌شود.