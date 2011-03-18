"فلیکس ماگات" مربی ولفسبورگ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فلیکس ماگات که روز چهارشنبه از سمت سرمربیگری تیم شالکه صفر چهار برکنار شده بود، امروز جمعه هدایت تیم ولفسبورگ را برعهده گرفت. ولفسبورگ پس از اخراج "استیو مک کلارن" تحت نظر "پی‌یر لیتبارسکی" هدایت می شد.

ولفسبورگ در حال حاضر از تیم قعرنشین رقابت‌های بوندس‌لیگا (بروسیا مونشن گلادباخ) سه امتیاز بیشتر دارد.

ماگات در گفتگو با بیلد اظهار داشت: تا این زمان چیزی قطعیت پیدا نکرده اما فکر می کنم تا سال 2013 آنجا خواهم بود. همه چیز خیلی سریع اتفاق افتاد.

برپایه گزارش ساکرنت، ماگات در فصل 09 - 2008 با ولفسبورگ به عنوان قهرمانی رقابت‌های بوندس‌لیگا دست پیدا کرد.