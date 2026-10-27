وزیر اقتصاد از مجلس کارت زرد گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، سؤال مصطفی پوردهقان اردکانی، نماینده اردکان و جمعی از نمایندگان از سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، درباره علت عدم پذیرش مسئولیت در قبال گرانیهای اخیر در دستور کار قرار گرفت.
پس از ارائه توضیحات وزیر، نماینده سؤالکننده از پاسخهای مدنیزاده قانع نشد و خواستار به رأی گذاشتن پاسخ وی شد.
در نهایت، نمایندگان مجلس با ۱۰۶ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۷ نماینده حاضر در جلسه، از پاسخهای وزیر امور اقتصادی و دارایی قانع نشدند و به این ترتیب، مدنیزاده از مجلس کارت زرد گرفت.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز از پاسخهای وزیر اقتصاد درباره گرانیهای اخیر قانع نشدند.
به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، سؤال مصطفی پوردهقان اردکانی، نماینده اردکان و جمعی از نمایندگان از سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، درباره علت عدم پذیرش مسئولیت در قبال گرانیهای اخیر در دستور کار قرار گرفت.
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