به گزارش خبرگزاری مهر، جمشید زمانی اظهار کرد: بازرسی‌های مستمر از واحدهای نانوایی با هدف صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، کنترل کیفیت و وزن نان، نظارت بر قیمت‌ها و بررسی رعایت ضوابط صنفی و بهداشتی انجام می‌شود.

وی افزود: کم‌فروشی، رعایت نکردن الزامات صنفی و بهداشتی و نصب نکردن نرخنامه از مهم‌ترین تخلفات شناسایی‌شده در بازرسی از نانوایی‌ها بوده است.

معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با اشاره به وضعیت تخلفات در سایر گروه‌های کالایی بیان کرد: گروه کالایی نان با یک‌هزار و ۴۴۵ مورد و مواد پروتئینی با ۶۹۸ مورد، بیشترین فراوانی عناوین تخلف را در میان گروه‌های کالایی بررسی‌شده داشته‌اند.

زمانی گران‌فروشی، عرضه خارج از شبکه و درج نکردن قیمت را از تخلفات شناسایی‌شده در حوزه مواد پروتئینی عنوان کرد.

ارجاع ۲۴ پرونده قاچاق کالاهای اساسی به مراجع قضایی

وی همچنین از تشکیل ۲۴ پرونده قاچاق کالاهای اساسی در سال جاری خبر داد و گفت: ۲۱ پرونده مربوط به آرد، دو پرونده مربوط به کود اوره و یک پرونده مربوط به چای بوده که برای رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع شده‌اند.

زمانی خاطرنشان کرد: برای ۲۰ پرونده رأی قطعی صادر شده و چهار پرونده دیگر در حال رسیدگی است. ارزش اولیه کالاهای قاچاق مکشوفه نیز حدود سه میلیارد و ۱۵۹ میلیون تومان برآورد شده است.

معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین تأکید کرد: تداوم نظارت‌های میدانی و برخورد با تخلفات، نقش مؤثری در ساماندهی بازار، جلوگیری از تخلفات صنفی و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان دارد.



