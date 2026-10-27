  1. استانها
  2. بوشهر
۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۱۹

بخشدار ویژه خارگ: یادمان شهید غواص جزیره ساماندهی شود

بخشدار ویژه خارگ: یادمان شهید غواص جزیره ساماندهی شود

بوشهر - بخشدار ویژه خارگ با تأکید بر ضرورت ساماندهی یادمان شهید غواص جزیره، خواستار مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی در برگزاری یادواره شهدای جزیره شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نگهدار حسین‌پور صبح سه‌شنبه در نشست هماهنگی کمیته‌های تخصصی یادواره شهدای جزیره با تأکید بر ضرورت مشارکت دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: همه دستگاه‌ها باید با استفاده از ظرفیت‌های موجود، برای برگزاری شایسته یادواره شهدای خارگ و همراهی با کنگره ملی شهدای استان بوشهر همکاری کنند.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای برگزاری یادواره شهدای خارگ در ۲۲ دی‌ماه افزود: کمیته‌های تخصصی باید با هماهنگی بخشداری، برنامه‌های پیشنهادی خود را ارائه دهند تا زمینه پشتیبانی و اجرای منسجم برنامه‌ها فراهم شود.

بخشدار ویژه خارگ با تأکید بر ضرورت معرفی شایسته شهدا تصریح کرد: جمع‌آوری و تدوین وصیت‌نامه‌ها و خاطرات شهدا و بهره‌گیری از ظرفیت مدارس، ادارات، شرکت‌ها و اقشار مختلف مردم می‌تواند در انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل‌های آینده نقش مؤثری داشته باشد.

حسین‌پور همچنین با اشاره به ضرورت ساماندهی یادمان شهید غواص جزیره گفت: وضعیت این یادمان باید با جدیت پیگیری و اقدامات لازم برای بررسی شرایط و بازسازی بخش‌های آسیب‌دیده آن در دستور کار قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: امنیت، آسایش و عزت امروز جامعه مرهون فداکاری شهداست و پاسداشت یاد و نام آنان وظیفه‌ای همگانی به شمار می‌رود؛ از این رو، همه دستگاه‌های اجرایی باید برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و برگزاری شایسته یادواره شهدای خارگ همکاری کنند.

کد مطلب 6991181

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها