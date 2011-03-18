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۲۷ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۵۷

با 30 کشته و 200 زخمی/

میدان التغییر صنعا قتلگاه مردم شد/ کشتار وسیع معترضین ادامه دارد

میدان التغییر صنعا قتلگاه مردم شد/ کشتار وسیع معترضین ادامه دارد

شبکه های تلویزیونی عرب زبان لحظاتی پیش از قتل عام شدید مردم در صنعا و کشته و زخمی شدن بیش از 200 نفر خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی الجزیره اعلام کرد که قلع و قمع وحشیانه معترضین در میدان التغییر صنعا همچنان ادامه دارد.

در تظاهرات مردم یمن که پس از پایان نماز جمعه آغاز شده تاکنون بیش از 30 نفر کشته و 200 تن دیگر در حملات نیروهای امنیتی یمن زخمی شده اند.

همچنین گزارشها حاکی از آن است که خطر قتل عام گسترده معترضین وجود دارد و رسانه ها درباره بروز فاجعه انسانی دریمن هشدار می دهند. 

در همین حال خودروهای نظامی و تانک های عوامل وابسته به "علی عبدالله صالح" رئیس جمهمور دیکتاتور یمن شهر "تعز" را نیز محاصره کرده اند.

کشتار معترضین یمنی در حالی صورت می گیرد که رئیس جمهور دیکتاتور این کشور اخیرا ادعا کرده بود امنیت تظاهرات کنندگان باید حفظ شود.

کد مطلب 1276470

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