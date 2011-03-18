مکتب ایرانی دشمن مکتب اهل بیت(ع) است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام عباس اسکندری در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه آخرین هفته سال 89 اظهار داشت: مکتب ما مکتب علی، فاطمه، حسن، مکتب سرخ عاشورایی و مکتب اهل بیت(ع) است و جوانان نباید تحت تاثیر مکاتب دیگر قرار گیرند.



وی با انتقاد از طرح مکتب ایرانی گفت: مکتب ایرانی نوعی مکتب ملی گرایی و دشمن مکتب اهل بیت(ع) است، از این رو مردم باید مراقب باشند که همواره گوش به فرمان رهبری باشند. ما مکتبی غیر از مکتب اسلام و اهل بیت(ع) نداریم.



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم در بخش دیگری از سخنان خود به تحولات منطقه اشاره کرد و یادآور شد: بذر بیداری اسلامی را امام خمینی(ره) بیش از 30 سال پیش در منطقه پاشیده بودند و امروز ما شاهد این بیداری اسلامی هستیم.



وی گفت: دشمنان در جنگ تحمیلی برای نابودی انقلاب اسلامی تلاشهای زیادی انجام دادند ولی اقدامات آنها فرصتی برای ملت ما به وجود آورد که آرمان های امام و انقلاب اسلامی را در دنیا منتشر کنند.



اسکندری با ابراز تاسف از وضعیت کشتار مردم مظلوم بحرین، لشکرکشی عربستان و امارات به این کشور را محکوم کرد و افزود: آنها با لشکرکشی به بحرین گور خودشان را می کنند.



وی ادامه داد: مگر می شود با تفنگ و تانک به جنگ با آرمان های الهی رفت. مردم بحرین با استقامتی که دارند پیروز میدان هستند.



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم تنها مشکل نهضتهای اسلامی در کشورهای عربی و اسلامی را نبود رهبری عنوان کرد و افزود: اگر این کشورها از رهبری مقتدر و محبوب بهره مند بودند تاکنون به نتایج بهتری دست پیدا می کردند.



حجت الاسلام اسکندری با اشاره به مدیریت جانانه مقام معظم رهبری در اداره امور مملکت اظهار داشت: شکوه و عظمت انقلاب اسلامی به برکت اخلاص مقام معظم رهبری است که با توکل به خدا، کشتی طوفان زده انقلاب را از دریای مواج نجات دادند.



وی با تاکید بر لزوم توجه بیش از پیش به آموزه های دینی، گفت: دشمن تلاش می کند که اراده دینی جوانان ما را تضعیف کند و اگر در این زمینه موفق شود می تواند جلوی حرکت توفنده انقلاب اسلامی را بگیرد.



وی ادامه داد: تا زمانی که مردم و نسل جوان به آموزه های دینی اهتمام بیشتری داشته باشند و از پیشوایان دینی تبعیت کنند مشکلی برای آنها به وجود نخواهد آمد.



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم با اشاره به نزدیک بودن سال جدید اظهار داشت: باید به زیبایی های نوروز که همان صله رحم، دعا و مناجات و تفکر به آیات و نشانه های الهی است توجه بیشتری داشته باشیم و خرافه ها را دور بریزیم و همگی همراه و همدل با هم سالی را با موفقیت آغاز کنیم.